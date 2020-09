शख्स ने नारियल के दूध से बनाई चाय, वीडियो देख लोगों ने कहा- पत्ती की जगह डाल दे चावल

सोशल मीडिया पर हर खाने और पीने की चीज बनाने के लिए रेसिपी की विधि मौजूद है। कुछ शौकिन लोग नई नई रेसिपी को आजमाते है। इनमें से कुछ ऐसे भी है जो इसका वीडियो बनाकर अपने सोशल अकांउट पर शेयर भी करते है। हाल ही में एक शख्स ने चाय लाटे की रेसिपी का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस बंदे ने नारियल के दूध से चाय बनाई है और इसको बनाने का तरीका भी बताया है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो को यूजर्स बहुत पसंद कर रहे हैं। हालांकि कुछ चाय प्रेमियों को यह रास नहीं आया। इस वीडियो पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाए दे रहे है।

ऐसे तैयार की मसाले वाली चाय

इस वीडियो को ट्विटर पर मेडिकल वेबसाइट WebMD ने शेयर किया गया है। वीडियो में आप देख सकते है कि एक युवक पहले पानी उबालता है और तीन टी-बैग डालता है। इसके बाद पांच कुचली हुई इलायची की फली और लौंग मिलता है। यहां तक तो सब ठीक चलता था। फिर चाय मसाला तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस बंदे ने इसमें दालचीनी और एक बड़ी चम्मच कुटा हुआ अदरक भी डाल देता है। पानी में मसालों को उबालने लगता है और फिर उसमें नारियल का दूध और मेपल सिरप डालकर पकने के लिए छोड़ देता है।

Learn how to make a chai latte -- without the coffee shop price tag. pic.twitter.com/pVZTEBXyL3