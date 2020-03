कोरोना से लड़ रही नर्स की हिम्मत को दुनिया ने सराहा, थकावट के बाद भी नहीं मान नहीं हार..वायरल हुई फोटो

नई दिल्ली। चीन ( China ) के बाद दुनिया में अगर कहीं कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की मार सबसे ज्यादा पड़ी है तो वो जगह है इटली। इटली ( Italy ) की खराब हालत का अंदाज इस बात से लगा लिजिए कि जो जगह यहां चौबीसों घंटों टूरिस्ट से गुलजार रहती है, आज वहां खामोशी पसरी है।

एक ओर जहां कोरोना का डर पूरी दुनिया को सता रहा है। वहीं दूसरी ओर इस खतरनाक वायरस के निपटने के लिए दुनिया के तमाम देशों के डॉक्टर्स ( Doctors ) और नर्स स्टाफ अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों को ठीक रहे है। इसी से जुड़ी एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है।

साल 2020 में पूरी दुनिया देख रही है तबाही का मंजर, बाढ़-आग के बाद अब कोरोना बना लोगों का काल

इटली में लोम्बार्डी क्षेत्र के एक हॉस्पिटल में कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव अभियान के बीच काम से बहुत थकी हुई नर्स की फोटो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फोटो को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्वास्थ्यकर्मी किस मुश्किल दौर से गुजरने के बाद भी हार नहीं मान रहें।

This is the #coronavirusitaly outbreak: A #Cremona nurse, Elena Pagliarini, asleep at work station in full gear after a grueling 10-hr shift on hospital front lines. Doc who snapped pic said they hooked up a 23-year-old man w/ #covid19 pneumonia to a ventilator today. #Heroes. pic.twitter.com/9sUbHTqkzB