मशीन को भी हरा देगा इस मजदूर का हुनर, वीडियो देख लोगों ने कहा-अन्ना जैसा कोई नहीं

नई दिल्ली। कुछ लोगों में कमाल की फुर्ती होती है। कई लोग तो अपने काम में इतने माहिर होते है कि वो किसी भी मशीन ( Machine ) को मात दे सकते है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया ( Social Media ) पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आईएएस सुप्रिया साहू ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है।

सुप्रिया ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि बहुत बढ़िया अन्ना!’ उम्मीद है विडियो को देखने के बाद आप भी उन्हें इसी नाम से पुकारे, क्योंकि इतनी रफ्तार से चाकू ( Knife ) चलाना आसान काम तो कतई नहीं है। यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है।

वीडियो में दिख रहे शख्स की रफ्तार को देख लोग भी तारीफ करने से नहीं हिचके। यह विडियो ( Video ) किसी सब्जी मंडी का लग रहा है, जिसमें पत्ता गोभी ( Cabbage ) को बोरी में भरा जा रहा हैं। लेकिन उनका यह काम मशीन जैसी रफ्तार के साथ हो हो रहा है।

Well done Anna



Unknown - Via Whatsapp pic.twitter.com/66bGcBPYrO