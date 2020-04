सोशल मीडिया पर छाई कुत्ते की उदासी, वायरल फोटो देख दुनिया बयां करने लगी अपना दर्द

नई दिल्ली। लॉकडाउन ( Coronavirus ) की वजह से ज्यादातर लोग इन दिन अपने घरों में ही कैद हैं। इस वजह से कई लोग बड़े नाखुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन का असर अब सिर्फ इंसानों के साथ जानवरों ( Animals ) पर दिखाई देने लगा है।

दरअसल लॉकडाउन ( Lockdown ) होने की वजह से पालतू कुत्ते को भी घरों में रहना पड़ रहा है। इसलिए अब इंसानों की तरह ही जानवरों को भी घर किसी कैदखाने से कम नहीं लग रहा। इस बीच एक कुत्ते की दुख भरी फोटो इंटरनेट ( Internet ) पर छा गई है।

सोशल मीडिया ( Social Media ) पर वायरल हुई फोटो से लोग खुद का जुड़ाव महसूस कर रहे थे। वह इस डॉगी के एक्सप्रेशन के जरिए बता रहे हैं कि लॉकडाउन में उनका हाल भी ऐसा है। इस फोटो को ट्विटर यूजर Rae Elle ने 22 मार्च को शेयर किया।

