दुनिया से गायब हो जाएं मच्छर तो क्या होगा? जानिए क्या पड़ेगा बुरा असर

मच्छरों का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में रात की नींद आ जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मच्छर इसी दौरान परेशान करते हैं। लेकिन इसके बाद भी पर्यावरण के लिए मच्छर बहुत जरूरी है, क्योंकि मच्छर अगर दुनिया से गायब हो जाएं तो इसका बुरा असर पड़ सकता है।

रात में सोते वक्त जब मच्छर हमें काटते हैं, कान के पास भिनभिनाते है तो ऐसा मन करता है कि इन मच्छरों की प्रजाती को ही खत्म कर दिया जाए। ना होंगे मच्छर और ना परेशान करेंगे। हर इंसान मच्छर से परेशान रहता हैं, इसके लिए तरह-तरह के उपाय भी करता है। कई बार मच्छरों के चलते घरों की खिड़की-दरवाजे ना चाहते हुए भी बंद रखना पड़ते हैं। नतीजा वेंटिलेशन की समस्या। यानी मच्छरों को होने से कई तरह के परेशानियों का सामना इंसान को करना पड़ता है। सोचिए ये मच्छा दुनिया से गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या मच्छरों के ना होने से इस धरती पर कोई असर पड़ेगा? आईए जानते हैं इन सवालों का जवाब।

