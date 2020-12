दुकानदार को महंगा पड़ा खराब जूता देना, पति पहुंच गया कोर्ट, देखें वीडियो

नई दिल्ली। पति और पत्नी से जुड़े कई मामले आपने पढ़े और सुने होंगे। कई दोनों के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक सोशल मीडिया पर खूब पढ़ने को मिलते है। कई बार उनके झगड़ों को लेकर मीम्स देखने को मिलते है। हाल ही में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक अनोखा मामला सामने आया है। पाकिस्तान के कराची में एक दुकानदार ने एक महिला को कथिततौर पर खराब जूता बेच दिया था। लेकिन दुकानदार को यह काफी महंगा साबित हुआ है। महिला के पति ने नाराज होकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट मामला दर्ज करवा दिया। इन दिनों यह चर्चा का विषय बना हुआ है।

हसबैंड ऑफ द ईयर

एक रिपोर्ट के अनुसार, एक दुकानदार ने महिला को कथिततौर पर खराब जूते बेच दिए। जब महिला ने जूते पहनना शुरू किए तो उनमें से एक टूट गया। अपने नए जूते के टूट जाने महिला काफी दुखी हुई। जब उसका पति दुकानदार से इस मामले में बात की तो वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। दुकानदार की इस हरकत से परेशान होकर बंदे ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जाने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर पत्रकार नायला इनायत ने इस खबर को शेयर किया। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा- हसबैंड ऑफ द ईयर।

Husband of the year: Wife given damaged shoes, husband takes shopkeeper to court. 😄 pic.twitter.com/L8ljy5pTcz