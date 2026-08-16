परदेस में भी दिल राजस्थान का: हुब्बल्ली में 80 बच्चों ने तिरंगे संग सहेजी अपनी संस्कृति

प्रवासी राजस्थानी समाज के लिए संस्कारशाला बनी उम्मीद की किरण

हुब्बल्ली जैसे महानगर में संस्कारशाला प्रवासी राजस्थानी परिवारों की नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोडऩे का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। बच्चों को मंच देकर उनकी प्रतिभा को निखारने के साथ ही उन्हें राजस्थानी भाषा, लोक संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और भारतीय संस्कारों से परिचित कराने का प्रयास किया जा रहा है। समारोह में बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के संस्थापक सदस्य बालकृष्ण सराफ, संस्कारशाला के वरिष्ठ सदस्य पंडित जेठमल श्रीमाली एवं राजेश रावल का शाल ओढ़ाकर एवं माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकारों की जानकारी देते हुए स्वतंत्रता दिवस की महत्ता बताई। उन्होंने बच्चों को देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के साथ अपनी संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।