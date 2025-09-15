पीर शांतिनाथ महाराज की तेरहवीं पुण्यतिथि पर 17 सितम्बर को हुब्बल्ली में जागरण

राजस्थान के कलाकार देंगे भजनों की प्रस्तुति

श्री नाथजी भक्त मंडल हुब्बल्ली के अध्यक्ष हड़मतसिंह भायल खांडप ने बताया कि जागरण में राजस्थान के भजन कलाकार मोहनराम देवासी, जैताराम देवासी एंड पार्टी भजनों की प्रस्तुति देंगे। मंडल की ओर से पिछले 13 वर्ष से प्रतिवर्ष जागरण का आयोजन किया जा रहा है। जागरण में हुब्बल्ली के साथ ही आसपास के इलाकों से भक्तगण शामिल होंगे। महज 10 वर्ष की की अल्प आयु में योगी शांतिनाथ महाराज ने योगीराज केशरनाथ महाराज के चरणों का आश्रय पा लिया। बाद में सिरेमन्दिर पर वेश देकर आपको दीक्षीत किया और शान्तिनाथ नाम दिया। त्याग और तपस्या से गौरवान्वित इस तपोभूमि के पीठाधिश्वर बनने के पश्चात आपने अपनी सम्पर्ण क्षमता और अनुभव से अपने समस्त उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए सिरेमन्दिर को सर्वप्रिय सामाजिक श्रद्धा का केन्द्र बनाया।