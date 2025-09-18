भंवर गुफा में विराजिया जलंधरनाथ…राजस्थान से आए कलाकारों ने भजनों से बांधा समा

आसपास के इलाकों से शामिल हुए भक्त

श्री नाथजी भक्त मंडल हुब्बल्ली के अध्यक्ष हड़मतसिंह भायल खांडप ने बताया कि मंडल की ओर से पिछले 13 वर्ष से प्रतिवर्ष जागरण का आयोजन किया जा रहा है। जागरण में हुब्बल्ली के साथ ही आसपास के इलाकों से भक्तगण शामिल हुए। समारोह में पीर शांतिनाथ महाराज के जीवन, उनके आध्यात्मिक योगदान और समाज सेवा को याद किया गया। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद व भोजन की विशेष व्यवस्था भी की गई थी। शांतिनाथ महाराज का जन्म जालोर के भागली में राठौड़ जोरावर परिवार में 19 जनवरी 1940 में सोमवार के दिन हुआ था। उनका सांसारिक नाम ओटसिह था। पिता का नाम रावत सिंह और माता का नाम सिणगार कंवर था। 1 नवम्बर 1954 सोमवार के दिन दीक्षा ग्रहण की थी तथा 28 अक्टूबर 1968 को सोमवार के दिन सिरे मंदिर पीठ पर पीठाधीश के रूप में आसीन हुए थे। 1 अक्टूबर 2012 को सोमवार के दिन संसारी शरीर त्यागकर देवलोक हो गए। शान्तिनाथ महाराज के गुरू योगीराज केशरनाथ महाराज थे। महज 10 वर्ष की की अल्प आयु में योगी शांतिनाथ महाराज ने योगीराज केशरनाथ महाराज के चरणों का आश्रय पा लिया। बाद में सिरेमन्दिर पर वेश देकर आपको दीक्षीत किया और शान्तिनाथ नाम दिया। त्याग और तपस्या से गौरवान्वित इस तपोभूमि के पीठाधिश्वर बनने के पश्चात पीर शांतिनाथ ने अपनी क्षमता और अनुभव से अपने समस्त उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए सिरेमन्दिर को सामाजिक श्रद्धा का केन्द्र बनाया।