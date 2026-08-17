हुब्बल्ली में नाग पंचमी पर गूंजे नाग देवता के जयकारे, प्रवासी महिलाओं ने की विशेष पूजा

प्रकृति और जीव संरक्षण का संदेश

नाग पंचमी धार्मिक आस्था के साथ प्रकृति एवं जीव-जंतुओं के संरक्षण का संदेश भी देती है। बारिश के मौसम में सांपों के बिलों से बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने और सुरक्षित स्थान देने के प्रति जागरूकता जरूरी है। परंपराओं में नाग पंचमी के दिन भूमि खोदने से बचने की मान्यता को भी प्रकृति एवं जीवों के प्रति संवेदनशीलता से जोड़कर देखा जाता है। शहर के मंदिरों में दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। पूजा-अर्चना के बाद लोगों ने भगवान शिव एवं नाग देवता का आशीर्वाद लिया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।