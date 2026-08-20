राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर 16 स्कूलों के 500 विद्यार्थियों की अंतरविद्यालयी अंतरिक्ष प्रतियोगिता: हुब्बल्ली में 23 अगस्त को होगा ग्रैंड फिनाले, पांच आयु एवं कक्षा वर्गों में होंगे मुकाबले

पांच आयु एवं कक्षा वर्गों में प्रतियोगिताएं

एलकेजी एवं यूकेजी के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। नन्हे विद्यार्थी अंतरिक्ष की दुनिया को फैंसी ड्रेस के माध्यम से जीवंत करेंगे। इसमें नन्हे अंतरिक्ष यात्री, आकाशीय पिंड और प्यारे छोटे एलियन जैसे विषय रखे गए हैं।

कक्षा 1 से 3 तक के लिए चित्रकला प्रतियोगिता। विद्यार्थी अपनी कल्पना को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए मेरे अंतरिक्ष यान से दृश्य, तारों की ओर उड़ता रॉकेट और जादुई रात का आकाश जैसे विषय दिए गए हैं।

कक्षा 4 से 6 के लिए चित्रकला प्रतियोगिता। इस वर्ग में विद्यार्थियों को अंतरिक्ष के रोमांच और वैज्ञानिक कल्पनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। विषयों में एलियन के अंतरिक्ष यान के अंदर रॉकेट की गुप्त यात्रा और अंतरिक्ष यात्री की बड़ी खोज शामिल हैं।

कक्षा 7 से 8 के लिए मॉडल निर्माण प्रतियोगिता। विद्यार्थी अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित मॉडल तैयार करेंगे। इनमें चंद्रमा की कलाएं, मंगल ग्रह के ज्वालामुखी एवं क्रेटर, जीएसएलवी रॉकेट लॉन्च पैड तथा इसरो का डीप स्पेस नेटवर्क जैसे विषय शामिल हैं।

कक्षा 9 से 10 के लिए प्रस्तुति प्रतियोगिता। वरिष्ठ विद्यार्थी इसरो की उपलब्धियां एवं भविष्य की योजनाएं, गगनयान मिशन, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग तथा अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत जैसे विषयों पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे।