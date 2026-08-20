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राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर 16 स्कूलों के 500 विद्यार्थियों की अंतरविद्यालयी अंतरिक्ष प्रतियोगिता: हुब्बल्ली में 23 अगस्त को होगा ग्रैंड फिनाले, पांच आयु एवं कक्षा वर्गों में होंगे मुकाबले

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस-2026 के अवसर पर हिमालयन स्पेस सेंटर एवं रोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली सेंट्रल की ओर से विद्यार्थियों के लिए ग्रैंड इंटरस्कूल स्पेस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और भविष्य में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े करियर के प्रति रुचि पैदा करना है। कार्यक्रम का ग्रैंड फिनाले 23 अगस्त 2026 को शाम 4 से रात 8 बजे तक हुब्बल्ली के गोकुल रोड स्थित हेब्सूर भवन में आयोजित होगा। प्रतियोगिता में हुब्बल्ली के 16 स्कूलों के करीब 500 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं।
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हुबली

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ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Aug 20, 2026

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस-2026 के अवसर पर हुब्बल्ली में आयोजित ग्रैंड इंटरस्कूल स्पेस कॉम्पिटिशन की जानकारी देते रोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली सेंट्रल के पदाधिकारी।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस-2026 के अवसर पर हुब्बल्ली में आयोजित ग्रैंड इंटरस्कूल स्पेस कॉम्पिटिशन की जानकारी देते रोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली सेंट्रल के पदाधिकारी।

13 से 18 अगस्त तक हुईं अंतरविद्यालयी प्रतियोगिताएं
ग्रैंड फिनाले से पहले 13 से 18 अगस्त 2026 तक विभिन्न स्कूलों में अंतरविद्यालयी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने अलग-अलग आयु एवं कक्षा वर्गों में अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े विषयों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आयोजकों के अनुसार, यह पहल पारंपरिक कक्षा-केंद्रित शिक्षा से आगे बढ़कर विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की दुनिया को कल्पना करने, सृजन करने, संवाद करने और समझने का अवसर प्रदान करती है।

पांच आयु एवं कक्षा वर्गों में प्रतियोगिताएं
एलकेजी एवं यूकेजी के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। नन्हे विद्यार्थी अंतरिक्ष की दुनिया को फैंसी ड्रेस के माध्यम से जीवंत करेंगे। इसमें नन्हे अंतरिक्ष यात्री, आकाशीय पिंड और प्यारे छोटे एलियन जैसे विषय रखे गए हैं।
कक्षा 1 से 3 तक के लिए चित्रकला प्रतियोगिता। विद्यार्थी अपनी कल्पना को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए मेरे अंतरिक्ष यान से दृश्य, तारों की ओर उड़ता रॉकेट और जादुई रात का आकाश जैसे विषय दिए गए हैं।
कक्षा 4 से 6 के लिए चित्रकला प्रतियोगिता। इस वर्ग में विद्यार्थियों को अंतरिक्ष के रोमांच और वैज्ञानिक कल्पनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। विषयों में एलियन के अंतरिक्ष यान के अंदर रॉकेट की गुप्त यात्रा और अंतरिक्ष यात्री की बड़ी खोज शामिल हैं।
कक्षा 7 से 8 के लिए मॉडल निर्माण प्रतियोगिता। विद्यार्थी अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित मॉडल तैयार करेंगे। इनमें चंद्रमा की कलाएं, मंगल ग्रह के ज्वालामुखी एवं क्रेटर, जीएसएलवी रॉकेट लॉन्च पैड तथा इसरो का डीप स्पेस नेटवर्क जैसे विषय शामिल हैं।
कक्षा 9 से 10 के लिए प्रस्तुति प्रतियोगिता। वरिष्ठ विद्यार्थी इसरो की उपलब्धियां एवं भविष्य की योजनाएं, गगनयान मिशन, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग तथा अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत जैसे विषयों पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

युवा भारत की अंतरिक्ष आकांक्षाओं को मिलेगा मंच
आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल अंतरिक्ष संबंधी जानकारी देना नहीं, बल्कि उनमें वैज्ञानिक सोच, नवाचार और जिज्ञासा को विकसित करना है। अंतरिक्ष विज्ञान और उभरती तकनीकों से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य में इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हिमालयन स्पेस सेंटर विद्यार्थियों में मार्स जेनरेशन की सोच विकसित करने और उन्हें अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्ध करियर के अवसरों से परिचित कराने की दिशा में काम कर रहा है। रोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली सेंट्रल के साथ यह सहयोग युवा विद्यार्थियों के लिए वैज्ञानिक सोच और नवाचार के अवसरों को और मजबूत करेगा।

ये रहेंगे अतिथि
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वर्णा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. सी.वी.एस.वी. प्रसाद होंगे। जबकि विशेष वक्ता हिमालयन स्पेस सेंटर की प्रथम बैच की छात्रा गाइडेड मिसाइल मेघना तलवाई होंगी। वे विद्यार्थियों से अंतरिक्ष विज्ञान और संबंधित अवसरों पर संवाद करेंगी। कार्यक्रम की आयोजन कमेटी में रोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली सेंट्रल की अध्यक्ष डॉ. नागरेखा हेब्सूर, सचिव भारती महाजन तथा इवेन्ट चेयर श्रीदेवी रूगी शामिल है।

500 विद्यार्थियों की प्रतिभा का होगा प्रदर्शन
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा, वैज्ञानिक उपलब्धियों और भविष्य की अंतरिक्ष संभावनाओं को समझने का अवसर भी होगा। 16 स्कूलों के करीब 500 विद्यार्थियों की भागीदारी से होने वाला यह आयोजन हुब्बल्ली में विज्ञान एवं अंतरिक्ष शिक्षा को लेकर नई रुचि पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

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Updated on:

20 Aug 2026 01:42 pm

Published on:

20 Aug 2026 01:42 pm

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