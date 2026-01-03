3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

गोवा के बीचों पर समय से पहले ऑलिव रिडले कछुओं की दस्तक

गोवा के तटीय क्षेत्रों में 2025-26 के ऑलिव रिडले कछुआ नेस्टिंग सीजन की शुरुआत इस बार सामान्य से पहले हो गई है।

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 03, 2026

गलगीबागा में 2025-26 सीजन का पहला नेस्ट, अब तक 780 अंडे दर्ज

गलगीबागा में 2025-26 सीजन का पहला नेस्ट, अब तक 780 अंडे दर्ज

साउथ गोवा के गलगीबागा बीच पर इस सीजन का पहला ऑलिव रिडले कछुआ रिकॉर्ड किया गया, जिसने समुद्र में लौटने से पहले 109 अंडे दिए। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने अंडों को सुरक्षित इनक्यूबेशन के लिए कछुआ पुनर्वास केंद्र में शिफ्ट कर दिया, जहाँ लगभग 60 दिनों में उनके फूटने की संभावना है। पिछले सीजन में गलगीबागा में पहला नेस्ट 2 जनवरी को दर्ज किया गया था, जबकि इस बार यह गतिविधि 30 दिसंबर को ही सामने आ गई। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र और मौसम की अनुकूल परिस्थितियाँ कछुओं के समय से पहले आगमन का प्रमुख कारण हो सकती हैं।
नॉर्थ गोवा के मोरजिम बीच पर भी सामान्य से पहले नेस्टिंग गतिविधि देखी गई है। यहाँ अब तक दो नेस्टिंग घटनाओं की पुष्टि वन विभाग द्वारा की जा चुकी है। इसी तरह साउथ गोवा के अगोंडा बीच पर इस सीजन में अब तक 441 अंडे दर्ज किए गए हैं। पूरे गोवा में अब तक कुल 780 ऑलिव रिडले कछुओं के अंडे रिकॉर्ड किए जा चुके हैं।

बढ़ती मानवीय मौजूदगी चिंता का विषय
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यदि मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहा तो गलगीबागा, अगोंडा और अन्य तय नेस्टिंग स्थलों पर कछुओं की गतिविधि और बढ़ सकती है। हालांकि, बढ़ती मानवीय गतिविधियाँ—विशेषकर पर्यटकों की भीड़, तेज रोशनी और शोर—कछुओं की नेस्टिंग के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई हैं।
अधिकारियों ने बताया कि नेस्टिंग स्थलों पर रात के समय नियमित गश्त बढ़ा दी गई है। अंडों को सुरक्षित रखने के लिए कई मामलों में उन्हें समुद्र तट से हटाकर पुनर्वास केंद्रों में इनक्यूबेशन के लिए रखा जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों, बीच शैक संचालकों और पर्यटकों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

संवेदनशील प्रजाति
वन विभाग ने अपील की है कि कछुओं के नेस्टिंग के दौरान फ्लैश फोटोग्राफी, तेज संगीत और वाहनों का उपयोग न किया जाए। साथ ही यदि किसी भी बीच पर कछुआ अंडे देने आता दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत वन विभाग या नजदीकी अधिकारियों को दी जाए। अधिकारियों का कहना है कि ऑलिव रिडले कछुए अत्यंत संवेदनशील प्रजाति हैं और थोड़ी सी भी बाधा से वे नेस्टिंग प्रक्रिया बीच में छोड़ सकते हैं। ऐसे में जनसहयोग से ही इन दुर्लभ कछुओं और उनके अंडों की रक्षा संभव है। वन विभाग को उम्मीद है कि सामूहिक प्रयासों से यह सीजन कछुआ संरक्षण के लिहाज से सफल साबित होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Jan 2026 06:59 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / गोवा के बीचों पर समय से पहले ऑलिव रिडले कछुओं की दस्तक

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

अयप्पा स्वामी की पूजा, उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

हुब्बल्ली के न्यू मैदार ओनी क्षेत्र में स्वामी शरणम अयप्पा की पूजा के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में मौजूद भक्तगण।
हुबली

मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना में बड़ा बदलाव, 50 से 70 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा सीधा लाभ

देव दर्शन यात्रा योजना
हुबली

यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध तेज

यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट
हुबली

पार्क के रखरखाव पर उठे सवाल, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

हरियाली, बच्चों के खेल क्षेत्र, झील और फव्वारे की बदहाली पर जताई चिंता
हुबली

नए टर्मिनल के बीच उड़ानों की कटौती ने खड़े किए सवाल, उद्योगों पर सीधा असर, निवेशकों का भरोसा डगमगाया

उड़ानों की संख्या लगातार घट रही
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.