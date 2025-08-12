घायल व बीमार कुत्तों का सहारा बनी पीपल फॉर एनिमल्स, 9 साल में हजारों कुत्तों का इलाज

पशु चिकित्सकों की सेवाएं

पीपल फॉर एनिमल्स हुब्बल्ली के अध्यक्ष तेजराज विनायकिया जैन धुंधाड़ा ने बताया कि न केवल हुब्बल्ली बल्कि आसपास के इलाकों से भी कई बार दुर्घटना में घायल या बीमार जानवरों के संबंध में सूचना मिलती है। ऐसे जानवरों की समय पर मदद का प्रयास किया जाता है। इन जानवरों का इलाज पूरा होने के बाद उन्हें वापस वहींं छोड़ दिया जाता है जहां से लाए गए थे। इनमें सबसे अधिक कुत्तों का उपचार किया गया है। इसके अलावा घोड़ों, पक्षी, गाय व बछड़ों, बिल्लियां, मोर, बन्दरों का भी उपचार किया गया है। वर्तमान में संस्था के परिसर में करीब 85 कुत्ते हैं। इसके साथ ही अन्य जानवर हैैै। जानवरों को रोजाना तीन समय खाना खिलाया जाता है। जानवरों के लिए शेड लगाकर आवास का निर्माण किया गया है। कई ऐसे पालतु कुत्ते भी हैं जिन्हें उनके मालिक बीमार होने पर आवारा छोड़ देते हैं। ऐसे कुत्तों का भी उपचार करवाया जाता है। यहां पशु चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। संस्था के पास एक एम्बुलेंस भी है। मृत पशुओंंं के लिए मुक्तिधाम बना है। जहां उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। पहले की तुलना में मौजूदा समय में लोगों में जागरुकता बढ़ी है।