रक्षाबंधन महोत्सव: मूक-बधिर बच्चों संग बंधा प्रेम का धागा, मुस्कुराहटों से महका रक्षा बंधन

वर्धमान जैन किशोर मंडल की टीम

वर्धमान जैन किशोर मंडल हुब्बल्ली के अध्यक्ष विनीत गोलेच्छा, सचिव अक्षय गोगड़ के साथ ही निर्वाण कवाड़, वैभव कटारिया, तुषार डागा, वंश साकरिया एवं हर्ष जीरावाला ने सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। सभी प्रतिभागियों को पेपर सीट, कलर एवं स्टेशनरी के साथ ही अन्य सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर मयूरी गोगड़, खुशी बोहरा, प्रियल बोहरा एवं खुशी तातेड़ ने सभी विद्यार्थियों को रक्षा बंधन पर्व पर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। वर्धमान जैन किशोर मंडल के सदस्यों ने बच्चों को रक्षा बंधन का महत्व बताते हुए प्रेम, स्नेह और आपसी सहयोग का संदेश दिया।