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हैदराबाद तेलंगाना

कुत्ते ने ऑटो के पास किया पेशाब, हुई बहस; कुछ देर बाद चाकू से हमला, 23 साल के युवक की मौत

Telangana Crime Latest News: तेलंगाना के खम्मम में कुत्ते के ऑटो के पास पेशाब करने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी हो गया। झगड़े में 23 वर्षीय उंडेती श्रीनाथ पर चाकू से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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हैदराबाद तेलंगाना

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Imran Sheikh

Aug 17, 2026

Telangana Crime News

प्रतीकात्मक तस्वीर।

Khammam Murder Case: तेलंगाना के खम्मम में एक छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि झगड़े की शुरुआत तब हुई, जब एक पालतू कुत्ते ने ऑटो के पास पेशाब कर दिया। इसके बाद हुई बहस ने हिंसक रूप ले लिया और 23 साल के युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान उंडेती श्रीनाथ के रूप में हुई है। वह डेकोरेशन का काम करता था। यह घटना 13 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे के बाद की बताई जा रही है।

ऑटो के पास कुत्ते ने किया पेशाब

जानकारी के मुताबिक, श्रीनाथ अपने दोस्त वीरेश के साथ ऑटो में बैठे थे। इसी दौरान 28 साल का वेमुला मधु अपने पालतू कुत्ते को लेकर वहां पहुंचा। आरोप है कि कुत्ते ने ऑटो के पास पेशाब कर दिया और दोनों युवकों की ओर भौंकने लगा।

इस पर श्रीनाथ ने मधु से सवाल किया। इसी बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई। शुरुआत में मामला सिर्फ कहासुनी तक था, लेकिन धीरे-धीरे विवाद बढ़ता चला गया।

घर के बाहर हुई मारपीट

बताया जा रहा है कि बहस के बाद श्रीनाथ और उसका दोस्त मधु के घर की ओर चले गए। वहां दोनों पक्षों के बीच फिर से कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई।

पुलिस के मुताबिक, इस दौरान लाठी-डंडों से मारपीट होने की बात भी सामने आई है। इसी बीच आरोप है कि मधु घर के अंदर गया और वहां से सब्जी काटने वाला चाकू लेकर बाहर आया।

इसके बाद उसने श्रीनाथ पर चाकू से कई वार कर दिए। हमला करने के बाद वह मौके से भाग गया।

ज्यादा खून बहने से बिगड़ी हालत

चाकू लगने से श्रीनाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शरीर से काफी खून निकल गया और वह पास के नाले के किनारे गिर पड़ा। परिवार और आसपास के लोगों को जब घटना की जानकारी मिली तो वे उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए और आरोपी वेमुला मधु को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि मामूली कहासुनी इतनी जल्दी हिंसक कैसे हो गई और चाकू से हमला किन हालात में हुआ।

फिलहाल शुरुआती जानकारी में विवाद की वजह कुत्ते के ऑटो के पास पेशाब करने को बताया जा रहा है। हालांकि, मामले की पूरी तस्वीर पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी।

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Updated on:

17 Aug 2026 12:24 pm

Published on:

17 Aug 2026 12:24 pm

Hindi News / Telangana / Hyderabad Telangana / कुत्ते ने ऑटो के पास किया पेशाब, हुई बहस; कुछ देर बाद चाकू से हमला, 23 साल के युवक की मौत

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