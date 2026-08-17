कुत्ते ने ऑटो के पास किया पेशाब, हुई बहस; कुछ देर बाद चाकू से हमला, 23 साल के युवक की मौत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए और आरोपी वेमुला मधु को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि मामूली कहासुनी इतनी जल्दी हिंसक कैसे हो गई और चाकू से हमला किन हालात में हुआ।