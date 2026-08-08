तेलंगाना: पत्नी के मोबाइल में चैट्स देखकर उड़े पति के होश, प्रेमी के साथ मिलकर रच रही थी मर्डर का प्लान; केस दर्ज

पीड़ित राजेश्वर राव खम्मम के एक निजी अस्पताल में काम करते हैं। उन्होंने वर्ष 2016 में भवानी नाम की महिला से शादी की थी और दोनों की दो बेटियां हैं। राजेश्वर के मुताबिक, पिछले कुछ समय से उनकी पत्नी के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा था। इसी दौरान भवानी की खम्मम में कूरियर डिलीवरी बॉय का काम करने वाले सैदुलु से मुलाकात हुई, जो बाद में कथित तौर पर अवैध संबंध में बदल गई। राजेश्वर का आरोप है कि दोनों ने मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची। चैट्स से कथित तौर पर सामने आया कि भवानी ने अपने प्रेमी को सलाह दी थी कि हत्या घर के अंदर न की जाए, क्योंकि ऐसा करने पर पुलिस को शक हो सकता है। इसके बजाय पति की हत्या को एक भीषण सड़क हादसे का रूप देने की योजना बनाई गई थी, ताकि घटना सामान्य दुर्घटना लगे और किसी को उन पर शक न हो। इतना ही नहीं, एक कथित मैसेज में भवानी ने सैदुलु को धमकी देते हुए कहा था कि अगर वह उसके पति को नहीं मारेगा, तो वह खुद राजेश्वर की हत्या कर देगी, ताकि इसके बाद दोनों साथ रह सकें।