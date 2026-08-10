पूर्व सैनिक को कुचलने के बाद भी नहीं रुकी SUV, आगे कई लोगों को मारी टक्कर; 5 युवक फरार

इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने की लापरवाही आखिर कितनी भारी पड़ सकती है। एक पूर्व सैनिक की जान चली गई, जबकि तीन लोग अस्पताल पहुंच गए। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि SUV कौन चला रहा था और हादसे के बाद मौके से भागने वाले लोगों की पहचान कब तक होती है।