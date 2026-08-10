पूर्व सैनिक को कुचलने के बाद भी नहीं रुकी SUV, आगे कई लोगों को मारी टक्कर; 5 युवक फरार

तेज रफ्तार SUV की टक्कर से पूर्व सैनिक की मौत, तीन घायल। (फोटो सोर्स-IANS)
Hyderabad Accident:हैदराबाद में तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सड़क सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। नरसिंगी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार SUV ने स्कूटी सवार पूर्व सैनिक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूर्व सैनिक उछलकर सड़क पर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
हैरानी की बात यह है कि हादसे के बाद SUV चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय उसे आगे बढ़ा दिया। कुछ दूरी पर गाड़ी ने और लोगों को टक्कर मार दी। इस पूरे हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, हादसा एक स्कूल के पास हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया है कि SUV गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही थी। इसी दौरान उसने स्कूटी सवार पूर्व सैनिक को अपनी चपेट में ले लिया।
टक्कर के बाद भी SUV नहीं रुकी। आगे जाकर उसने कुछ और लोगों को टक्कर मार दी। घायलों में रैपिडो बाइक पर सवार दो लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, SUV में करीब पांच युवक सवार थे। हादसे के बाद सभी गाड़ी को मौके पर छोड़कर भाग गए। कुछ लोगों ने युवकों के नशे में होने की बात कही है। हालांकि, पुलिस अभी इसकी पुष्टि कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के समय गाड़ी में सवार लोग शराब के नशे में थे या नहीं।
पुलिस ने SUV को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि गाड़ी शमशाबाद एयरपोर्ट इलाके के रहने वाले बाबू गौड़ के नाम पर है। पुलिस अब CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों की मदद से गाड़ी में सवार लोगों की पहचान करने में जुटी है। पूर्व सैनिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल भेजा गया है।
इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने की लापरवाही आखिर कितनी भारी पड़ सकती है। एक पूर्व सैनिक की जान चली गई, जबकि तीन लोग अस्पताल पहुंच गए। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि SUV कौन चला रहा था और हादसे के बाद मौके से भागने वाले लोगों की पहचान कब तक होती है।
बड़ी खबरेंView All
हैदराबाद तेलंगाना
तेलंगाना
ट्रेंडिंग