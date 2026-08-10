10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हैदराबाद तेलंगाना

पूर्व सैनिक को कुचलने के बाद भी नहीं रुकी SUV, आगे कई लोगों को मारी टक्कर; 5 युवक फरार

Hyderabad Road Accident: हैदराबाद में तेज रफ्तार SUV ने गलत दिशा से आकर स्कूटी सवार पूर्व सैनिक को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद SUV आगे बढ़ती रही और तीन अन्य लोग घायल हो गए। गाड़ी में सवार पांच युवक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गए।
2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Imran Sheikh

Aug 10, 2026

Hyderabad SUV Accident

तेज रफ्तार SUV की टक्कर से पूर्व सैनिक की मौत, तीन घायल। (फोटो सोर्स-IANS)

Hyderabad Accident:हैदराबाद में तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सड़क सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। नरसिंगी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार SUV ने स्कूटी सवार पूर्व सैनिक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूर्व सैनिक उछलकर सड़क पर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

हैरानी की बात यह है कि हादसे के बाद SUV चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय उसे आगे बढ़ा दिया। कुछ दूरी पर गाड़ी ने और लोगों को टक्कर मार दी। इस पूरे हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

सैनिक को मारी टक्कर, फिर आगे बढ़ती गई SUV

पुलिस के मुताबिक, हादसा एक स्कूल के पास हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया है कि SUV गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही थी। इसी दौरान उसने स्कूटी सवार पूर्व सैनिक को अपनी चपेट में ले लिया।

टक्कर के बाद भी SUV नहीं रुकी। आगे जाकर उसने कुछ और लोगों को टक्कर मार दी। घायलों में रैपिडो बाइक पर सवार दो लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

पांच युवक गाड़ी छोड़कर भागे

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, SUV में करीब पांच युवक सवार थे। हादसे के बाद सभी गाड़ी को मौके पर छोड़कर भाग गए। कुछ लोगों ने युवकों के नशे में होने की बात कही है। हालांकि, पुलिस अभी इसकी पुष्टि कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के समय गाड़ी में सवार लोग शराब के नशे में थे या नहीं।

पुलिस ने SUV को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि गाड़ी शमशाबाद एयरपोर्ट इलाके के रहने वाले बाबू गौड़ के नाम पर है। पुलिस अब CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों की मदद से गाड़ी में सवार लोगों की पहचान करने में जुटी है। पूर्व सैनिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल भेजा गया है।

एक हादसा, कई सवाल

इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने की लापरवाही आखिर कितनी भारी पड़ सकती है। एक पूर्व सैनिक की जान चली गई, जबकि तीन लोग अस्पताल पहुंच गए। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि SUV कौन चला रहा था और हादसे के बाद मौके से भागने वाले लोगों की पहचान कब तक होती है।

Hyderabad News: थाने में मदद मांगने आई महिला, SHO से हुई दोस्ती; फिर निजी वीडियो के नाम पर 2 करोड़ मांगने का आरोप

ये भी पढ़ें
Hyderabad SHO suspended

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

Updated on:

10 Aug 2026 04:26 pm

Published on:

10 Aug 2026 04:25 pm

Hindi News / Telangana / Hyderabad Telangana / पूर्व सैनिक को कुचलने के बाद भी नहीं रुकी SUV, आगे कई लोगों को मारी टक्कर; 5 युवक फरार

बड़ी खबरें

View All

हैदराबाद तेलंगाना

तेलंगाना

ट्रेंडिंग

तेलंगाना: पत्नी के मोबाइल में चैट्स देखकर उड़े पति के होश, प्रेमी के साथ मिलकर रच रही थी मर्डर का प्लान; केस दर्ज

Telangana Wife Husband Murder Plot
हैदराबाद तेलंगाना

तेलंगाना: कोविड से पति की मौत के बाद बीमा क्लेम ठुकराया, अब HDFC लाइफ को 76 लाख रुपए देने का आदेश

Telangana HDFC Life insurance
हैदराबाद तेलंगाना

कैश-फॉर-वोट केस के बीच CM रेवंत रेड्डी को बड़ी राहत, 4 देशों की यात्रा को कोर्ट की मंजूरी

Telangana CM Revanth Reddy
हैदराबाद तेलंगाना

रेवंत रेड्डी के ‘क्रिमिनल वेस्ट’ बयान पर मचा बवाल, इंजीनियरिंग छात्रों के भविष्य को लेकर छिड़ी बहस

Telangana CM Revanth Reddy
हैदराबाद तेलंगाना

PM मोदी के AI वीडियो पर पुलिस का बड़ा एक्शन, Meta इंडिया हेड समेत कई लोगों पर FIR

PM Modi Morphed Video
हैदराबाद तेलंगाना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.