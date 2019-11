बेवफाई से परेशान पत्नी ने उठाया बड़ा कदम, पति की तलाश में पुलिस

(हैदराबाद): पति-पत्नी का पवित्र रिश्ता प्यार और विश्वास से आगे बढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसे शर्मनाक मामले सामने आते है जिनमें पार्टनर की धोखेबाजी के चलते रिश्ते में दरार आ जाती है। मामला गंभीर हो जाने पर जान पर भी बन जाती है। ऐसा ही एक मामला हैदराबाद से सामने आया है जहां एक महिला ने पति की बेवफाई से परेशान होकर अपनी जान दे दी।

यह मामला रौंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस के अनुसार हैदराबाद की एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति के अफेयर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पति की तलाश की जा रही है।

Hyderabad: A woman allegedly committed suicide over husband's affair. Police says,"Pavani (deceased)&Sukeet got married 5 yrs ago. Sukeet was harassing her for dowry &since last few months he was having an affair. Case registered & search on to nab the accused." (2.11) #Telangana