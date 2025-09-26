BRTS तोड़ने सहित 10 प्रस्तावों को आज मिल सकती है मंजूरी

MP News: इंदौर नगर निगम की एमआइसी बैठक शुक्रवार को दोपहर 3 बजे निगम मुख्यालय पर होगी। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल, इसमें बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ने के लिए एजेंसी को काम सौंपने सहित करीब 10 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कयास है कि दशहरे तक बीआरटीएस को तोड़ने का काम शुरू हो सकता है।
बीआरटीएस हटाने के लिए कोर्ट ने फरवरी में आदेश दिया था। निगम ने इसे तोड़ने के तीन टेंडर जारी किए। तीन बार में कोई एजेंसी नहीं मिली। चौथी बार में राजगढ़ की एजेंसी का टेंडर खुला। वर्क ऑर्डर जारी नहीं होने से बीआरटीएस को हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है। वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए जनकार्य विभाग ने एमआइसी में प्रस्ताव भेज दिया है।