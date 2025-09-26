BRTS तोड़ने सहित 10 प्रस्तावों को आज मिल सकती है मंजूरी

बीआरटीएस हटाने के लिए कोर्ट ने फरवरी में आदेश दिया था। निगम ने इसे तोड़ने के तीन टेंडर जारी किए। तीन बार में कोई एजेंसी नहीं मिली। चौथी बार में राजगढ़ की एजेंसी का टेंडर खुला। वर्क ऑर्डर जारी नहीं होने से बीआरटीएस को हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है। वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए जनकार्य विभाग ने एमआइसी में प्रस्ताव भेज दिया है।