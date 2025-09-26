Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

BRTS तोड़ने सहित 10 प्रस्तावों को आज मिल सकती है मंजूरी

MP News: इंदौर नगर निगम की एमआइसी बैठक शुक्रवार को दोपहर 3 बजे निगम मुख्यालय पर होगी। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 26, 2025

Indore Municipal Corporation
Indore Municipal Corporation

MP News: इंदौर नगर निगम की एमआइसी बैठक शुक्रवार को दोपहर 3 बजे निगम मुख्यालय पर होगी। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल, इसमें बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ने के लिए एजेंसी को काम सौंपने सहित करीब 10 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कयास है कि दशहरे तक बीआरटीएस को तोड़ने का काम शुरू हो सकता है।

फरवरी में कोर्ट ने दिया था आदेश

बीआरटीएस हटाने के लिए कोर्ट ने फरवरी में आदेश दिया था। निगम ने इसे तोड़ने के तीन टेंडर जारी किए। तीन बार में कोई एजेंसी नहीं मिली। चौथी बार में राजगढ़ की एजेंसी का टेंडर खुला। वर्क ऑर्डर जारी नहीं होने से बीआरटीएस को हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है। वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए जनकार्य विभाग ने एमआइसी में प्रस्ताव भेज दिया है।

बैठक के प्रमुख प्रस्ताव

  • फूटी कोठी चौराहे पर सर्विस रोड का निर्माण।
  • 2000 लीटर क्षमता वाला स्मार्ट यूल डिस्पेंसर टैंक।
  • निगम संबंधी कार्यों के लिए नए वाहनों की खरीदी।
  • अनुपयोगी सामान और पुराने वाहनों की नीलामी प्रक्रिया।
  • 30 हजार लीटर क्षमता वाला पोर्टेबल सर्विस स्टेशन।
  • 70 मीटर ऊंचाई के अग्निशमन, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की खरीदी।

Published on:

26 Sept 2025 10:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / BRTS तोड़ने सहित 10 प्रस्तावों को आज मिल सकती है मंजूरी

