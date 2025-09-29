Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

इस शहर में 13th Women Cricket World Cup 2025 के 5 मुकाबले, पहला मैच 1 अक्टूबर को

13th Women Cricket World Cup in Indore: मध्यप्रदेश के इंदौर को 13वें महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी का मौका मिला है, यहां होंगे पांच मैच, पहला मुकाबला आस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच, 1 अक्टूबर को मैदान में होंगी दोनों टीमें...

2 min read

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Sep 29, 2025

13th women cricket world cup 2025 in indore

13th women cricket world cup 2025 in Indore: न्यूजीलैंड की टीम पहुंची इंदौर, थोड़ी देर में आस्ट्रेलिया की टीम का होगा स्वागत (फोटो: patrika)

13th Women Cricket World Cup 2025 Indore: इंदौर को 13वें महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप-2025 में पांच मैचों की मेजबानी का अवसर मिला है। पहला मैच 01 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस अहम मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम रविवार को इंदौर पहुंची।

थोड़ी देर में इंदौर पहुंचने वाली है आस्ट्रेलिया टीम

पहली टीम दोपहर एक बजे इंदौर एयरपोर्ट पर टीम की अगवानी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के अधिकारियों ने की। इसके बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच टीम मेरियट होटल पहुंची। दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया सोमवार दोपहर इंदौर आएगी। संभवत: दोनों टीमें शाम को अभ्यास सत्र में शामिल होगी। महिला विश्व कप के मैचों के लिए मप्र क्रिकेट एसोसिएशन ने पूरी तैयारी कर ली है।

शहरवासियों का रुझान कम

महिला आइसीसी मैच (13th Women Cricket World Cup 2025) को लेकर शहरवासियों में रुझान कम है। मैच के आधे से ज्यादा टिकट नहीं बिके हैं। इसके पीछे नवरात्र कारण हो सकता है। हालांकि एमपीसीए दर्शकों को स्टेडियम तक लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है।

मैच पर बारिश का साया

शहर में पिछले दो दिन से हो रही बारिश के कारण मैच पर बारिश का साया नजर आ रहा है। खास बात यह है कि बारिश शाम के समय ही हो रही है और मैच भी दोपहर तीन बजे से रात 11 बजे तक खेला जाना है। शनिवार-रविवार को शाम को हुई बारिश के कारण पिच को ढंक दिया गया है।

एलईडी लाइट की टेस्टिंग भी हुई

होलकर स्टेडियम में इस बार विश्व कप के मुकाबले नई एलईडी के रोशनी में खेले जाने हैं। इसके लिए रविवार को इसकी टेस्टिंग भी की गई है।

अभ्यास मैच के लिए लगाई नेट्स

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच (13th Women Cricket World Cup 2025) के लिए एमपीसीए (MPCA)ने अभ्यास के लिए दो नेट्स की व्यवस्था भी पिच क्यूरेटर ने की है। हालांकि बारिश की स्थिति को देखते हुए दोनों टीमों के अभ्यास करने स्थिति साफ नजर नहीं आ रही है।

Published on:

29 Sept 2025 11:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इस शहर में 13th Women Cricket World Cup 2025 के 5 मुकाबले, पहला मैच 1 अक्टूबर को

