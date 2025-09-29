इस शहर में 13th Women Cricket World Cup 2025 के 5 मुकाबले, पहला मैच 1 अक्टूबर को

शहर में पिछले दो दिन से हो रही बारिश के कारण मैच पर बारिश का साया नजर आ रहा है। खास बात यह है कि बारिश शाम के समय ही हो रही है और मैच भी दोपहर तीन बजे से रात 11 बजे तक खेला जाना है। शनिवार-रविवार को शाम को हुई बारिश के कारण पिच को ढंक दिया गया है।