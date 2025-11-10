तोड़े जाएंगे 186 मकान ! एमपी में तेजी से बनेंगी ‘मास्टर प्लान’ की सड़कें

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
MP News:एमपी के इंदौर शहर में मास्टर प्लान की सड़कों के निर्माण को लेकर तेजी दिखाई जा रही है। निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने इन्हें प्राथमिकता में रखा है। रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है। सभी सड़कों के निर्माण के लिए बाधक मकानों पर निशान लगाने और नोटिस देने का काम शुरू होते ही विरोध शुरू हो गया है। बीते दिन जिंसी से किला मैदान और एरोड्रम से छोटा बांगड़दा रोड निर्माण को लेकर विरोध हुआ।
जिंसी से किला मैदान रोड तक करीब 350 मीटर लंबी और 80 फीट चौड़ी सडक बनाई जानी है। छोटा बांगड़दा में चील चौराहे से सत्य सरोज वाटिका तक सड़क बनेगी। दोनों जगह 180 से अधिक मकानों के हिस्से बाधक के रूप में चिन्हित किए हैं।
जिंसी क्षेत्र के निवासी विकास रूप कुमार तिवारी ने बताया, सड़क 80 फीट चौड़ी बनानी है। इससे 64 मकानों के हिस्से और तीन धार्मिक स्थल बाधक के रूप में चिन्हित किए हैं। रविवार को शांतिपूर्ण आंदोलन कर पार्षद भावना मनोज मिश्रा से मुलाकात कर सड़क 60 फीट करने की मांग की है। आश्वासन नहीं मिला तो मंगलवार से बड़ा आंदोलन करेंगे। रविवार को घरों पर काले झंडे लगाकर विरोध किया है।
80 फीट सड़क के लिए भी बाधक हिस्सों को देने को तैयार हैं। यदि प्रशासन से हमें टीडीआर सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाए, मुआवजा दिया जाए और नक्शा स्वीकृति में राहत दी जाए। रविवार को बैठक में पार्षद की ओर से प्रस्ताव को महापौर और मंत्री के सामने रखने का भरोसा दिया गया है।
श्री लक्ष्मी नगर गोल्डन स्ट्रीट निवासी श्रीवल्लभ कौशल ने बताया, पहले एरोड्रम थाने के पास से छोटा बांगड़दा तक मास्टर प्लान की सड़क में आखिरी समय पर बदलाव किया। कहा कि पूर्व से मास्टर प्लान में सड़क प्रस्तावित है, उसके अनुसार ही बनाई जाएगी। इस सड़क पर 122 मकान बाधक के रूप में चिन्हित किए हैं। पूरे मकान तोड़े जाएंगे।
मालवीय नगर की तर्ज पर कार्रवाई होगी। यानी कुल मकानों की संख्या 186 है। रविवार को 150-200 लोगों ने प्रदर्शन किया। मांगे नहीं मानी तो मंगलवार को कलेक्टर शिवम वर्मा से मिलकर मकानों को बचाने की मांग करेंगे।
जिंसी क्षेत्र में मकानों को बचाने के लिए रविवार को बैठक हुई। इसमें मौजूद लोगों को भरोसा दिया है कि महापौर और मंत्री के सामने अपना पक्ष रखा जाएगा। पूरी तरह से स्थानीय रहवासियों के साथ हैं। - भावना मिश्रा, पार्षद
