Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

तोड़े जाएंगे 186 मकान ! एमपी में तेजी से बनेंगी ‘मास्टर प्लान’ की सड़कें

MP News: सड़कों के निर्माण के लिए बाधक मकानों पर निशान लगाने और नोटिस देने का काम शुरू होते ही विरोध शुरू हो गया है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Nov 10, 2025

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News:एमपी के इंदौर शहर में मास्टर प्लान की सड़कों के निर्माण को लेकर तेजी दिखाई जा रही है। निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने इन्हें प्राथमिकता में रखा है। रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है। सभी सड़कों के निर्माण के लिए बाधक मकानों पर निशान लगाने और नोटिस देने का काम शुरू होते ही विरोध शुरू हो गया है। बीते दिन जिंसी से किला मैदान और एरोड्रम से छोटा बांगड़दा रोड निर्माण को लेकर विरोध हुआ।

जिंसी से किला मैदान रोड तक करीब 350 मीटर लंबी और 80 फीट चौड़ी सडक बनाई जानी है। छोटा बांगड़दा में चील चौराहे से सत्य सरोज वाटिका तक सड़क बनेगी। दोनों जगह 180 से अधिक मकानों के हिस्से बाधक के रूप में चिन्हित किए हैं।

काले झंडे लगाए

जिंसी क्षेत्र के निवासी विकास रूप कुमार तिवारी ने बताया, सड़क 80 फीट चौड़ी बनानी है। इससे 64 मकानों के हिस्से और तीन धार्मिक स्थल बाधक के रूप में चिन्हित किए हैं। रविवार को शांतिपूर्ण आंदोलन कर पार्षद भावना मनोज मिश्रा से मुलाकात कर सड़क 60 फीट करने की मांग की है। आश्वासन नहीं मिला तो मंगलवार से बड़ा आंदोलन करेंगे। रविवार को घरों पर काले झंडे लगाकर विरोध किया है।

80 फीट सड़क के लिए भी बाधक हिस्सों को देने को तैयार हैं। यदि प्रशासन से हमें टीडीआर सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाए, मुआवजा दिया जाए और नक्शा स्वीकृति में राहत दी जाए। रविवार को बैठक में पार्षद की ओर से प्रस्ताव को महापौर और मंत्री के सामने रखने का भरोसा दिया गया है।

आखिरी समय किया बदलाव

श्री लक्ष्मी नगर गोल्डन स्ट्रीट निवासी श्रीवल्लभ कौशल ने बताया, पहले एरोड्रम थाने के पास से छोटा बांगड़दा तक मास्टर प्लान की सड़क में आखिरी समय पर बदलाव किया। कहा कि पूर्व से मास्टर प्लान में सड़क प्रस्तावित है, उसके अनुसार ही बनाई जाएगी। इस सड़क पर 122 मकान बाधक के रूप में चिन्हित किए हैं। पूरे मकान तोड़े जाएंगे।

मालवीय नगर की तर्ज पर कार्रवाई होगी। यानी कुल मकानों की संख्या 186 है। रविवार को 150-200 लोगों ने प्रदर्शन किया। मांगे नहीं मानी तो मंगलवार को कलेक्टर शिवम वर्मा से मिलकर मकानों को बचाने की मांग करेंगे।

महापौर और मंत्री के सामने रखेंगे लोगों का पक्ष

जिंसी क्षेत्र में मकानों को बचाने के लिए रविवार को बैठक हुई। इसमें मौजूद लोगों को भरोसा दिया है कि महापौर और मंत्री के सामने अपना पक्ष रखा जाएगा। पूरी तरह से स्थानीय रहवासियों के साथ हैं। - भावना मिश्रा, पार्षद

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेगा ‘पश्चिमी बायपास’, 15 गांवों से ली जाएगी 155 हेक्टेयर जमीन
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 12:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / तोड़े जाएंगे 186 मकान ! एमपी में तेजी से बनेंगी ‘मास्टर प्लान’ की सड़कें

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अवैध खनन पर AI Satellite से निगरानी, किसानों के टॉयलेट देखकर भी भेज रहा ALERT, अधिकारियों का ठनका माथा

MP news AI False Alert of Illegal Mining in MP
इंदौर

गोवा-इंदौर स्लीपर बस में युवती से छेड़छाड़, ड्राइवर-कंडक्टर ने की अनसुनी तो मां को फोन किया फिर…

MP news
इंदौर

कैलाश ने कबूला; प्रदेश की सड़कें खराब, माफी मांगते हुए सही करने के लिए इतने दिन का टारगेट सेट किया

Kailash Vijayvargiya Confess
इंदौर

ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, यहां 7 डिग्री पर लुढ़का तापमान, अगले दो दिन बेहद खतरनाक

Weather Alert
इंदौर

‘मैं ट्रेजरी ऑफिसर बोल रहा हूं, आपका पेंशन-एरियर का पैसा निकलवा दूंगा’

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.