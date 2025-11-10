तोड़े जाएंगे 186 मकान ! एमपी में तेजी से बनेंगी ‘मास्टर प्लान’ की सड़कें

MP News:एमपी के इंदौर शहर में मास्टर प्लान की सड़कों के निर्माण को लेकर तेजी दिखाई जा रही है। निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने इन्हें प्राथमिकता में रखा है। रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है। सभी सड़कों के निर्माण के लिए बाधक मकानों पर निशान लगाने और नोटिस देने का काम शुरू होते ही विरोध शुरू हो गया है। बीते दिन जिंसी से किला मैदान और एरोड्रम से छोटा बांगड़दा रोड निर्माण को लेकर विरोध हुआ।