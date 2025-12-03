29 साल की महिला ने कराया ‘IVF’, एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म

इससे पहले एमपी के दमोह में रेवती विश्वकर्मा, पत्नी ललित विश्वकर्मा, ने एक साथ तीन बच्चों दो बेटियों और एक बेटे को जन्म दिया था। यह प्रसव जिला अस्पताल दमोह में सामान्य प्रक्रिया से कराया गया। जानकारी सुबह लगभग 4 बजे प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजन रेवती को तेजगढ़ उप-स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया।