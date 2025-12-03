Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

29 साल की महिला ने कराया ‘IVF’, एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म

MP News: डॉक्टर्स के अनुसार महिला का आइवीएफ पद्धिति से इलाज किया जा रहा था। जिसके बाद चार बच्चों का जन्म हुआ...

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Dec 03, 2025

(Photo Source- Patrika)

(Photo Source- Patrika)

MP News:एमपी के इंदौर शहर में 29 वर्षीय महिला ने चार बच्चों को जन्म दिया है। संयोग नगर धार रोड की रहने वाली महिला शबनम पति शाहिद मंसूरी को क्लाथ मार्केट पारमार्थिक ट्रस्ट के अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां पर प्रसव कराया गया। महिला ने तीन लड़कियां और एक लड़के को जन्म दिया है।

महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. फरहत पठान एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. हेमलता गुप्ता के निर्देशन में प्रसव कराया गया। संस्था के अध्यक्ष गिरधर गोपाल नागर व मंत्री रजनीश चौरडिय़ा ने बताया सभी को चोइथराम अस्पताल रैफर किया गया है। 

IVF से हुआ है इलाज

डॉक्टर्स के अनुसार महिला का आइवीएफ पद्धिति से इलाज किया जा रहा था। जिसके बाद चार बच्चों का जन्म हुआ। इसमें एक नवजात का वजन 700 ग्राम है। अन्य तीन नवजात का वजन 1 किलो ग्राम से लेकर 1 किलो 200 ग्राम तक है।

पहले भी सामने आ चुका ऐसा मामला

इससे पहले एमपी के दमोह में रेवती विश्वकर्मा, पत्नी ललित विश्वकर्मा, ने एक साथ तीन बच्चों दो बेटियों और एक बेटे को जन्म दिया था। यह प्रसव जिला अस्पताल दमोह में सामान्य प्रक्रिया से कराया गया। जानकारी सुबह लगभग 4 बजे प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजन रेवती को तेजगढ़ उप-स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया।

अस्पताल में सुबह 8.30 बजे तीनों शिशुओं का जन्म हुआ। तीनों बच्चे जन्म के समय सामान्य स्थिति में पाए गए। हालांकि, एक शिशु का वजन कम होने के कारण उसे एसएनसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है, जहां उपचार जारी है। माता रेवती की स्थिति भी सामान्य बताई गई है।

ये भी पढ़ें

48 घंटे का आंदोलन शुरु, भूखे रहकर ‘ट्रेन’ दौड़ा रहे हैं लोको पायलट
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Dec 2025 01:25 pm

Published on:

03 Dec 2025 01:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 29 साल की महिला ने कराया ‘IVF’, एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के इस शहर में बनेंगे 6-6 लेन के 3 ओवर ब्रिज, NHAI जारी करेगा टेंडर

(Photo Source - Patrika)
इंदौर

बीवी से मिलने नहीं दिया तो कस्टडी से भागा कैदी, अब सरेंडर के आवेदन में लिखी चौंका देने वाली बात..

indore
इंदौर

चलते-चलते प्रॉपर्टी कारोबारी को आया ‘हार्ट अटैक’, बेहोश होकर…फिर उठ नहीं पाया

इंदौर

MP में बनेगा 2000 करोड़ का हाईवे, कम होगी महाकाल तक की दूरी

indore-ujjain greenfield highway construction mp news
इंदौर

एमपी में बड़ी कार्रवाई, शराब ठेकेदारों की 70 करोड़ की संपत्ति अटैच

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.