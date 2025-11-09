मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए ‘टूटेंगे’ 42 मकान, 150 परिवार होंगे प्रभावित

रहवासियों का कहना है कि फैसला नहीं बदला तो आत्मदाह जैसा कदम उठाएंगे। धरने में वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन व वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृपाशंकर शुक्ला भी पहुंचे। दोनों क्षेत्रीय रहवासी है। सत्तन ने कहा कि मामला दिल्ली से जुड़ा है, इसलिए यहां फैसला नहीं हो पा रहा है। उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री से फिर बात की है। जल्द ही वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बात कर जनभावना को उनके सामने रखेंगे।