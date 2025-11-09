मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए ‘टूटेंगे’ 42 मकान, 150 परिवार होंगे प्रभावित

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: एमपी के इंदौर शहर में छोटा गणपति मंदिर के पास प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के खिलाफ मल्हारगंज के रहवासियों ने प्रदर्शन किया। वे यहां स्टेशन बनाने का विरोध कर रहे हैं और फैसला नहीं बदलने तक इसे जारी रखने की बात कह रहे हैं।
तंग व पुराने इलाके में मेट्रो ट्रेन के अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने का रहवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। एक आयोजन में भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन व अन्य लोगों ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सामने मांग रखी तो उन्होंने छोटा गणपति मंदिर के पास प्रस्तावित स्टेशन को नहीं बनाने का आश्वासन दिया।
समीक्षा बैठक में मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि वहां स्टेशन बनेगा, लेकिन आधुनिक तकनीक से निर्माण होगा। मेट्रो के अधिकारियों से कहा गया है कि वे बिना तोड़फोड़ के स्टेशन बनाएं। यहां स्टेशन के लिए सॉइल टेस्टिंग मशीन लेकर पहुंचे तो रहवासी आक्रोशित हो गए। पहले भी वे अफसरों को लौटा चुके हैं।
रहवासी शेखर गिरि, डॉ. विजय हरलालका, डॉ. सुनीता, मनोज श्रीवास्तव, छोटू शर्मा, हिमांशु शास्त्री, महेश राठई, कैलाश पंजवानी, रूपा शर्मा, प्रदीप शर्मा, लक्ष्मी श्रीवास्तव, मीना लापसे, गुंजन श्रीवास्तव आदि ने प्रदर्शन में भाग लिया। इनका कहना था कि स्टेशन बनाने में 42 मकान हटाए जाएंगे, 150 परिवार प्रभावित होंगे। जब सुभाष मार्ग पर मेट्रो चलाने का सर्वे हो चुका है तो यहां स्टेशन बनाने की मनमानी क्यों की जा रही।
रहवासियों का कहना है कि फैसला नहीं बदला तो आत्मदाह जैसा कदम उठाएंगे। धरने में वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन व वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृपाशंकर शुक्ला भी पहुंचे। दोनों क्षेत्रीय रहवासी है। सत्तन ने कहा कि मामला दिल्ली से जुड़ा है, इसलिए यहां फैसला नहीं हो पा रहा है। उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री से फिर बात की है। जल्द ही वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बात कर जनभावना को उनके सामने रखेंगे।
