एमपी के इस एयरपोर्ट पर आएंगे 50 लाख यात्री, चालू होगा नया ​टर्मिनल

Indore Airport- इंदौर में हवाई सेवाओं में बढ़ोत्तरी का सिलसिला लगातार जारी है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर अनेक नई सुविधाएं जुटाई जा रहीं हैं। इसी क्रम में यहां के पुराने टर्मिनल भवन (टी-1) का नवीनीकरण भी किया गया। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के इस टर्मिनल का 29 मार्च को लोकार्पण भी हो चुका है हालांकि अभी यहां से उड़ानों का संचालन चालू नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से टर्मिनल को चालू नहीं किया जा सका है। इसके लिए अब सीआइएसएफ का इंतजार किया जा रहा है। सुरक्षा जवानों के आने के बाद ही यहां से उड़ानों का संचालन शुरु किया जा सकेगा। नया टर्मिनल चालू हो जाने के बाद देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी की उम्मीद जताई जा रही है। इससे एयरपोर्ट में सालाना 50 लाख यात्रियों के आने का अनुमान है।