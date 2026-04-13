MP News- राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल, कई तहसीलों से अधिकारियों को हटाया

इस बीच नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भुगतान के मामले में मस्टरकर्मियों में निगमायुक्त के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। हर कोर्ट से आदेश होने के बाद भी निगम ने पहले चरण के 45 करोड़ का भुगतान नहीं किया है। हाल ही में श्रम आयुक्त कार्यालय से निगमायुक्त क्षितिज सिंघल के नाम से अंतिम नोटिस जारी हुआ है। इस मामले में 21 अप्रेल को निगमायुक्त को अपना पक्ष रखना है। निगमायुक्त को वसूली प्रमाण पत्र सौंपने को भी कहा है। यानी 21 तारीख से पहले इन मस्टरकर्मियों का भुगतान करना होगा। सूत्रों का दावा है कि अब भी भुगतान नहीं होने पर निगमायुक्त और निगम अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।