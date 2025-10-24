’90 डिग्री टर्न’ बना मुसीबत, MP में अटकी 200 करोड़ से बनने वाली सड़क

आइडीए के अधिकारी एमआर-12 सड़क बनाने के प्रयास में लगे हैं। इंजीनियर राकेश महाजन, दिनेश गोयल के नेतृत्व में टीमें काम कर रही हैं। करीब 9.2 किलोमीटर लंबी सड़क बनना है, जो ग्राम भौंरासला के पास से एबी रोड होते हुए बायपास तक जाएगी। सड़क का बजट 200 करोड़ है। भौंरासला से भांगिया तक सड़क बन गई है। कैलोदहाला के पास भी करीब डेढ़ किलोमीटर हिस्से में काम चल रहा है। यहां कैलोदहाला में 6 लेन रेलवे ओवर ब्रिज बनना है। ब्रिज का डिजाइन तय है।