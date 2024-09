एमपी में रेल हादसा, वैष्णो देवी जा रही ट्रेन के चिपके ब्रेक, मच गया हड़कंप

Accident due to brake sticking of Malwa Express going from Mhow to Vaishnodevi Katra in Indore

इंदौर•Sep 25, 2024 / 03:55 pm• deepak deewan

Accident due to brake sticking of Malwa Express going from Mhow to Vaishnodevi Katra in Indore मध्यप्रदेश में एक और रेल हादसा हुआ है। यहां से वैष्णो देवी जा रही ट्रेन में एकाएक चिंगारी उठी। ट्रेन के एक एसी कोच के नीचे चिंगारी निकली। कोच से चिंगारी निकलने के साथ ही धुआं निकलने लगा जिसे देख हड़कंप मच गया। नीचे से धुआं निकलता देख कोच के अंदर बैठे यात्री घबरा उठे और अफरातफरी सी मच गई। हालांकि ट्रेन उस समय बहुत धीमी गति से चल रही थी जिससे हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इधर रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन के पहियों के ब्रेक चिपक गए थे जिससे धुआं निकलने लगा था।