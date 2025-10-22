Patrika LogoSwitch to English

अभिनेता असरानी का है एमपी से खास कनेक्शन, शेयर किए थे किस्से

Actor Asrani MP connection: मध्य प्रदेश से भी रहा है अभिनेता असरानी का खास कनेक्शन, निधन की खबर के बाद फैंस भी हुए भावुक

less than 1 minute read

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Oct 22, 2025

Asrani Latest Post

मशहूर कॉमिक एक्टर असरानी का निधन

Actor Asrani MP Connection: असरानी वर्ष 2022 में इंदौर आए थे। तब अक्टूबर में फिल्म 'लेटर्स टू मिस्टर खन्ना' के कुछ हिस्से फिल्माए गए थे। मुय रेलवे स्टेशन के ह्रश्वलेटफॉर्म पर नीतू सिंह, असरानी और अभिनेता सनी कौशल के सीन की शूटिंग की गई थी।

इसके अलावा फिल्म के कुछ दृश्य महू स्थित पारसी बंगले में भी शूट किए गए थे। अभिनेता असरानी और शक्ति कपूर वर्ष 2004 में एमपी के रतलाम में निजी कॉलेज के कार्यक्रम में भी आए थे। इस दौरान असरानी ने मीडिया से बातचीत में कई किस्से शेयर किए थे।

खबर लगातार अपडेट की जा रही है...

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

