अभिनेता असरानी का है एमपी से खास कनेक्शन, शेयर किए थे किस्से

इसके अलावा फिल्म के कुछ दृश्य महू स्थित पारसी बंगले में भी शूट किए गए थे। अभिनेता असरानी और शक्ति कपूर वर्ष 2004 में एमपी के रतलाम में निजी कॉलेज के कार्यक्रम में भी आए थे। इस दौरान असरानी ने मीडिया से बातचीत में कई किस्से शेयर किए थे।