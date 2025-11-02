मिसाल बनी एडवोकेट अभिजीता, मृत्यु के बाद 3 लोगों को देंगी जिंदगी, इंदौर में बनेगा 65वां ग्रीन कॉरिडोर

अंगदान की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में रविवार सुबह 11:30 बजे जुपिटर विशेष हॉस्पिटल से इंदौर का 65वां ग्रीन कॉरिडोर (Indore Green Corridor) बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, ऑर्गन एलोकेशन की अंतिम प्रक्रिया जारी होने के चलते ग्रीन कॉरिडोर के समय में बदलाव भी संभव है।मुस्कान ग्रुप के जीतू बगानी और संदीपन आर्य ने बताया इस पूरे समन्वय में सोटो मध्य प्रदेश, हॉस्पिटल प्रबंधन और मुस्कान ग्रुप पारमार्थिक ट्रस्ट, इंदौर की टीम सक्रिय भूमिका निभा रही है। (mp news)