‘अग्निवीर’ में क्यों नहीं दी ज्वाइनिंग? हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, सेना को जारी किया नोटिस

MP News: अग्निवीर भर्ती (Agniveer recruitment) को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, सेना के कर्नल सहित इंदौर शहरी और ग्रामीण पुलिस को नोटिस जारी किया है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए सपना सजाए युवक को सभी परीक्षाएं पास करने के बाद में भी ज्वाइनिंग नहीं मिलने पर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद छह सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट (indore high court) में यह याचिका गौरीनगर में रहने वाले अजय यादव ने अपने वकील अमन मालवीय के जरिए दायर की है।