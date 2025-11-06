टेकऑफ से पहले रोकी गई ‘Air india’ की फ्लाइट, 5 घंटे बैठे रहे 163 यात्री

MP News: इंदौर के देवी अहिल्या बाई होल्कर एयरपोर्ट से मुबंई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को टेकऑफ से पहले रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक इंदौर से मुबंई जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट AI-2750 रनवे पर रोक दी गई। बताया जा रहा है कि पायलट को अचानक फायर इंडिकेशन अलार्म मिला, जिसके बाद ATC ने विमान को वहीं रोकने के निर्देश दिए। जिसके चलते फ्लाइट में मौजूद 163 यात्री 5 घंटे तक अंदर ही बैठे रहे। जिस फ्लाइट को शाम 7:50 बजे उड़ान भरना थी, वो रात 11.41 मुंबई के उड़ान भर सकी।