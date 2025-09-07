कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बंगले में डकैती की कोशिश, हथियारबंद डकैतों ने की तोड़फोड़

MP News: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी(Robbery at Jitu Patwari House) सहित चार अधिकारी, व्यापारी के बंगले में शुक्रवार देर रात हथियारबंद डकैतों ने धावा बोला। जिस समय वारदात हुई प्रदेशाध्यक्ष अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। बदमाश उनके इंदौर स्थित बंगले में जाली काट दफ्तर तक पहुंच गए। कीमती सामान के चक्कर में तोड़फोड़ मचा दी। पॉश एरिया में बदमाश वारदात का प्रयास करते रहे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। सुबह प्रदेशाध्यक्ष को वारदात का पता चला। दिन में कई स्थान पर डकैती के प्रयास की पहुंची की सूचना फैल गई। सूचना पर पुलिस जरूर पहुंची, फुटेज जांच भी हुए। शनिवार रात तक शिकायत नहीं मिलने पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ।