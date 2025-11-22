भीषण सड़क हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत, लिफ्ट लेकर बैठा किशोर गंभीर

मेंढकवास में भीषण सड़क हादसा (Photo Source- Patrika Input)
Road Accident :मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के देपालपुर के अंतर्गत आने वाले मेंढकवास के पास देर रात हुए सड़क हादसे में उज्जैन निवासी एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार देपालपुर का एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ, जब दोनों अरोदा-कोट में आयोजित एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे।
जानकारी के अनुसार, 30 वर्षीय युवक विकास निवासी भेरूगढ़ (उज्जैन) देर रात अपने परिचितों के साथ शादी में जाने के लिए निकला था। रास्ते में गौतमपुरा से देपालपुर निवासी 16 वर्षीय मोईन पिता शहीद ने उससे लिफ्ट ली। दोनों बाइक से मेंढकवास की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि, विकास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोईन सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा मिला।
राहगीरों की सूचना पर 108 एंबुलेंस के पायलट बबलू राठौर और डॉक्टर गोकुल गौड़ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मोईन को प्राथमिक उपचार देकर देपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे एमवाय अस्पताल इंदौर रैफर किया गया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर फरार वाहन चालक की तलाश जारी है।
