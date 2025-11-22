भीषण सड़क हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत, लिफ्ट लेकर बैठा किशोर गंभीर

जानकारी के अनुसार, 30 वर्षीय युवक विकास निवासी भेरूगढ़ (उज्जैन) देर रात अपने परिचितों के साथ शादी में जाने के लिए निकला था। रास्ते में गौतमपुरा से देपालपुर निवासी 16 वर्षीय मोईन पिता शहीद ने उससे लिफ्ट ली। दोनों बाइक से मेंढकवास की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि, विकास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोईन सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा मिला।