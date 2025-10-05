बिल कलेक्टर की गई नौकरी, रिश्वतखोर कर्मचारियों पर निगम की कार्रवाई

निगमायुक्त यादव ने बताया कि ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) ने निगम के जोन 19 में एआरओ और बिल कलेक्टर को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था। इस पर अग्रवाल को निलंबित कर ट्रेंचिंग ग्राउंड अटैच किया है। मस्टर कर्मचारी सांवले की सेवा समाप्त कर पारिश्रमिक भुगतान पर रोक लगाने और एम्पलाई आइडी स्थायी रूप से लॉक करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो, शुक्रवार को अग्रवाल और सांवले को 40 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। अग्रवाल ने इलाके के एक गोदाम की सील खोलने के बदले रिश्वत मांगी थी।