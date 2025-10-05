बिल कलेक्टर की गई नौकरी, रिश्वतखोर कर्मचारियों पर निगम की कार्रवाई

mp news Bill collector fired
MP News: इंदौर नगर निगम के राजस्व विभाग के रिश्वतखोर कर्मचारियों पर ईओडब्ल्यू के बाद अब नगर निगम ने भी कार्रवाई की है। शनिवार को निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने एआरओ (प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी) पुनीत अग्रवाल को निलंबित कर दिया और बिल कलेक्टर रोहित सांवले की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया। एआरओ के खिलाफ विभागीय जांच भी होगी।
निगमायुक्त यादव ने बताया कि ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) ने निगम के जोन 19 में एआरओ और बिल कलेक्टर को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था। इस पर अग्रवाल को निलंबित कर ट्रेंचिंग ग्राउंड अटैच किया है। मस्टर कर्मचारी सांवले की सेवा समाप्त कर पारिश्रमिक भुगतान पर रोक लगाने और एम्पलाई आइडी स्थायी रूप से लॉक करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो, शुक्रवार को अग्रवाल और सांवले को 40 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। अग्रवाल ने इलाके के एक गोदाम की सील खोलने के बदले रिश्वत मांगी थी।
सूत्रों का कहना है कि अग्रवाल की कार्यप्रणाली विवादित रही है। वह पहले जिस जोन में पदस्थ था, वहां भी नामांतरण के पैसे हड़पने के आरोप लगे थे। मामला थाने तक भी पहुंचा था। जिस मामले में ईओडब्ल्यू ने अग्रवाल को रिश्वत लेते पकड़ा है, उसमें भी रिश्वत के लिए फरियादी से बातचीत में कई बड़े लोगों के नाम का इस्तेमाल किया था। यह भी स्वीकारा था कि मेरे ऊपर बड़े लोगों का हाथ है, मैं जितने पैसे लेता हूं, उसका बंटवारा होता है।
अग्रवाल जिस दिन रिश्वत लेते पकड़ाया था, उसके कुछ दिन पहले ही निगमायुक्त ने बैठक में अधिकारियों को हिदायत दी थी कि मेरे पास तक पैसे मांगने या अन्य शिकायतें नहीं आनी चाहिए। ऐसा हुआ तो कठोर कार्रवाई होगी। इस घटना के बाद राजस्व विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी है। उधर, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा है कि मैं निगम मुख्यालय में सप्ताह में दो दिन बैठता हूं। कोई रिश्वत की मांग करे तो सीधे मुझसे भी शिकायत कर सकते हैं।
