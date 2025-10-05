Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

बिल कलेक्टर की गई नौकरी, रिश्वतखोर कर्मचारियों पर निगम की कार्रवाई

MP News: इंदौर नगर निगम के राजस्व विभाग के रिश्वतखोर कर्मचारियों पर ईओडब्ल्यू के बाद अब नगर निगम ने भी कार्रवाई की है।

2 min read

इंदौर

image

Avantika Pandey

Oct 05, 2025

EOW Caught Assistant Revenue Officer and In-charge Bill Collector taking bribe

mp news Bill collector fired

MP News: इंदौर नगर निगम के राजस्व विभाग के रिश्वतखोर कर्मचारियों पर ईओडब्ल्यू के बाद अब नगर निगम ने भी कार्रवाई की है। शनिवार को निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने एआरओ (प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी) पुनीत अग्रवाल को निलंबित कर दिया और बिल कलेक्टर रोहित सांवले की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया। एआरओ के खिलाफ विभागीय जांच भी होगी।

40 हजार की रिश्वत का है मामला

निगमायुक्त यादव ने बताया कि ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) ने निगम के जोन 19 में एआरओ और बिल कलेक्टर को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था। इस पर अग्रवाल को निलंबित कर ट्रेंचिंग ग्राउंड अटैच किया है। मस्टर कर्मचारी सांवले की सेवा समाप्त कर पारिश्रमिक भुगतान पर रोक लगाने और एम्पलाई आइडी स्थायी रूप से लॉक करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो, शुक्रवार को अग्रवाल और सांवले को 40 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। अग्रवाल ने इलाके के एक गोदाम की सील खोलने के बदले रिश्वत मांगी थी।

सूत्रों का कहना है कि अग्रवाल की कार्यप्रणाली विवादित रही है। वह पहले जिस जोन में पदस्थ था, वहां भी नामांतरण के पैसे हड़पने के आरोप लगे थे। मामला थाने तक भी पहुंचा था। जिस मामले में ईओडब्ल्यू ने अग्रवाल को रिश्वत लेते पकड़ा है, उसमें भी रिश्वत के लिए फरियादी से बातचीत में कई बड़े लोगों के नाम का इस्तेमाल किया था। यह भी स्वीकारा था कि मेरे ऊपर बड़े लोगों का हाथ है, मैं जितने पैसे लेता हूं, उसका बंटवारा होता है।

कोई रिश्वत मांगे तो करें शिकायत

अग्रवाल जिस दिन रिश्वत लेते पकड़ाया था, उसके कुछ दिन पहले ही निगमायुक्त ने बैठक में अधिकारियों को हिदायत दी थी कि मेरे पास तक पैसे मांगने या अन्य शिकायतें नहीं आनी चाहिए। ऐसा हुआ तो कठोर कार्रवाई होगी। इस घटना के बाद राजस्व विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी है। उधर, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा है कि मैं निगम मुख्यालय में सप्ताह में दो दिन बैठता हूं। कोई रिश्वत की मांग करे तो सीधे मुझसे भी शिकायत कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मांगे 25 करोड़, विधायक का जवाब सुन भड़के, हुई बहस
ग्वालियर
Jyotiraditya Scindia Angry

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 01:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / बिल कलेक्टर की गई नौकरी, रिश्वतखोर कर्मचारियों पर निगम की कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेट्रो से ‘मोह भंग’, लगातार कम हो रही यात्रियों की संख्या, समय में हुआ बदलाव

Indore Metro
इंदौर

इंदौर से उज्जैन के बीच बनने जा रहा है 64 कि.मी लंबा रिंगरोड, 7 हजार पेड़ काटने की तैयारी

Indore-Ujjain New Ring Road
इंदौर

चलती स्कूल बस में लगी आग, बाल-बाल बची बच्चों की जान…

indore
इंदौर

एमपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता को बताया दुष्कर्मी, कांग्रेस ने कहा- कभी भी मंत्रिमंडल से हो सकते हैं बाहर

Sajjan Singh Verma attacks senior MP BJP leader Kailash Vijayvargiya
इंदौर

दालें महंगी, मूंग के भाव आसमान पर, बढ़ने वाली हैं तेल की कीमतें

MP News
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.