3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर में दूषित जल सप्लाई मामले में बीजेपी में खलबली, पार्टी ने बुलाई बड़ी बैठक

Indore- संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बुलाई बैठक, इंदौर के सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Jan 03, 2026

BJP calls meeting over contaminated water supply case in Indore

इंदौर पहुंचे बीजेपी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा

Indore- इंदौर में दूषित जल पीने से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 16 पर पहुंच गया है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में पानी की जांच के बाद कहा गया कि पीने योग्य नहीं है। दूषित जल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार इंदौर नगर निगम के कई अधिकारियों, कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया गया है। कई अधिकारियों को इंदौर से स्थानांतरित किया गया, निलंबित किया गया और एक कर्मचारी को सेवा से ही बर्खास्त कर दिया गया है। यहां तक कि इंदौर के आयुक्त आईएएस दिलीप यादव को हटाकर उनके स्थान पर आईएएस क्षितिज सिंघल को कमिश्नर की कमान सौंपी है। इंदौर में हुई त्रासदी के कारण बीजेपी सरकार की खासी किरकिरी हुई है। ऐसे में हालात संभालने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सक्रिय हुए हैं। इंदौर में बीजेपी की अहम बैठक बुलाई गई है। भाजपा कार्यालय पर यह उच्च स्तरीय बैठक चल रही है।

इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों के मामले में प्रदेश के वरिष्ठ नेता केबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय तथा इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव लोगों के निशाने पर हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इन दोनों की भूमिकाओं पर सवाल उठाए।

एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती तो इंदौर त्रासदी पर सबसे ज्यादा मुखर दिख रहीं हैं। उन्होंने मेयर पुष्यमित्र भार्गव के साथ ही अपनी ही सरकार को भी सवालों के कठघरे में खड़ा किया।

अब बीजेपी संगठन आगे आया

इंदौर मुद्दे पर चौतरफा घिरी राज्य सरकार के बचाव के लिए अब बीजेपी संगठन आगे आया है। दूषित जल सप्लाई मामले में देशभर में खलबली मचने के बाद पार्टी ने इंदौर में ही बड़ी बैठक बुलाई। बीजेपी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा खुद इंदौर पहुंचे और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।

संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बैठक में इंदौर के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया

बीजेपी की यह अहम बैठक भाजपा कार्यालय में चल रही है। मध्यप्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बैठक में इंदौर के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया है। बताया जा रहा है कि बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर शहर अध्यक्ष, क्षेत्रीय पार्षद व प्रदेश पदाधिकारी गौरव रणदिवे और डॉ. निशांत खरे मौजूद हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण
भोपाल
CM Mohan Yadav will inaugurate Dhawari Cricket Stadium in Satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 03:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में दूषित जल सप्लाई मामले में बीजेपी में खलबली, पार्टी ने बुलाई बड़ी बैठक

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भागीरथपुरा की गलियों में पसरा मातम, एंबुलेंस का सायरन सुनकर रहवासियों का कांप जाता है दिल

Bhagirathpura Case
इंदौर

मॉनिटरिंग के लिए दिए 13 करोड़, फिर भी ड्रेनेज में डाली पाइपलाइन, पत्रिका का बड़ा खुलासा

Big Revealed pipelines were laid in the drainage system in Indore now pandemic patrika investigation
इंदौर

दूषित पानी से 16 मौतों के बाद बड़ा खुलासा, बरसों पहले ही जारी किया था ALERT ‘पीने लायक ही नहीं भूजल’

Indore contaminated water
इंदौर

मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख से पहले करें रजिस्ट्रेशन, जानें ऑनलाइन प्रोसेस

Homeopathy Medical Officer Recruitment
इंदौर

पूरा इंदौर हो सकता है प्रभावित, बीजेपी विधायक ने कहा- शहरभर में सप्लाई हो रहा दूषित पानी

BJP MLA Mahendra Hardia said that contaminated water is being supplied throughout Indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.