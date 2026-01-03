इंदौर में दूषित जल सप्लाई मामले में बीजेपी में खलबली, पार्टी ने बुलाई बड़ी बैठक

Indore- इंदौर में दूषित जल पीने से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 16 पर पहुंच गया है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में पानी की जांच के बाद कहा गया कि पीने योग्य नहीं है। दूषित जल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार इंदौर नगर निगम के कई अधिकारियों, कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया गया है। कई अधिकारियों को इंदौर से स्थानांतरित किया गया, निलंबित किया गया और एक कर्मचारी को सेवा से ही बर्खास्त कर दिया गया है। यहां तक कि इंदौर के आयुक्त आईएएस दिलीप यादव को हटाकर उनके स्थान पर आईएएस क्षितिज सिंघल को कमिश्नर की कमान सौंपी है। इंदौर में हुई त्रासदी के कारण बीजेपी सरकार की खासी किरकिरी हुई है। ऐसे में हालात संभालने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सक्रिय हुए हैं। इंदौर में बीजेपी की अहम बैठक बुलाई गई है। भाजपा कार्यालय पर यह उच्च स्तरीय बैठक चल रही है।