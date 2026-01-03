इंदौर में दूषित जल सप्लाई मामले में बीजेपी में खलबली, पार्टी ने बुलाई बड़ी बैठक

इंदौर पहुंचे बीजेपी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा
Indore- इंदौर में दूषित जल पीने से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 16 पर पहुंच गया है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में पानी की जांच के बाद कहा गया कि पीने योग्य नहीं है। दूषित जल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार इंदौर नगर निगम के कई अधिकारियों, कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया गया है। कई अधिकारियों को इंदौर से स्थानांतरित किया गया, निलंबित किया गया और एक कर्मचारी को सेवा से ही बर्खास्त कर दिया गया है। यहां तक कि इंदौर के आयुक्त आईएएस दिलीप यादव को हटाकर उनके स्थान पर आईएएस क्षितिज सिंघल को कमिश्नर की कमान सौंपी है। इंदौर में हुई त्रासदी के कारण बीजेपी सरकार की खासी किरकिरी हुई है। ऐसे में हालात संभालने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सक्रिय हुए हैं। इंदौर में बीजेपी की अहम बैठक बुलाई गई है। भाजपा कार्यालय पर यह उच्च स्तरीय बैठक चल रही है।
इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों के मामले में प्रदेश के वरिष्ठ नेता केबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय तथा इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव लोगों के निशाने पर हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इन दोनों की भूमिकाओं पर सवाल उठाए।
एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती तो इंदौर त्रासदी पर सबसे ज्यादा मुखर दिख रहीं हैं। उन्होंने मेयर पुष्यमित्र भार्गव के साथ ही अपनी ही सरकार को भी सवालों के कठघरे में खड़ा किया।
इंदौर मुद्दे पर चौतरफा घिरी राज्य सरकार के बचाव के लिए अब बीजेपी संगठन आगे आया है। दूषित जल सप्लाई मामले में देशभर में खलबली मचने के बाद पार्टी ने इंदौर में ही बड़ी बैठक बुलाई। बीजेपी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा खुद इंदौर पहुंचे और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।
बीजेपी की यह अहम बैठक भाजपा कार्यालय में चल रही है। मध्यप्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बैठक में इंदौर के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया है। बताया जा रहा है कि बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर शहर अध्यक्ष, क्षेत्रीय पार्षद व प्रदेश पदाधिकारी गौरव रणदिवे और डॉ. निशांत खरे मौजूद हैं।
