इंदौर के बड़े उद्योगपति एवं कांग्रेस नेता का निधन

घटना की सूचना मिलते ही सुबह सुबह नगर निगम की कई दमकलें देवास नाका स्थित विजय नगर में पहुंच गई थी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के मुताबिक प्रवेश अग्रवाल को जैसे-तैसे बंगले से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनका पेंटाहाउस महिंद्रा शोरूम के ऊपर था। इस हादसे में प्रवेश अग्रवाल की पत्नी रेखा अग्रवाल, बेटियां सौम्या (14) और मायरा (12) भी आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं, उन्हें भी सांस लेने में परेशानी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है।