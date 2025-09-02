नंबर अपडेट नहीं…साल 2022 के पहले गाड़ी खरीदने वाले हो सकते हैं परेशान

MP News: आरटीओ में हर दिन आने वाले सैकड़ों आवेदक नई व्यवस्था से परेशान है। वाहनों के ट्रांसफर, रिन्यूअल, फिटनेस, परमिट और एनओसी से लेकर हर काम अब वाहन मालिक के फोन नंबर के ओटीपी से होगा, लेकिन लाखों वाहनों में नंबर अपडेट नहीं होने से आवदेन नहीं हो रहे हैं। केंद्रीय परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर देशभर के वाहन एकीकृत हो चुके हैं। वाहनों के आवेदन से लेकर हर प्रक्रिया पोर्टल से ही होती है।