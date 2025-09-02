नंबर अपडेट नहीं…साल 2022 के पहले गाड़ी खरीदने वाले हो सकते हैं परेशान

MP News: आरटीओ में हर दिन आने वाले सैकड़ों आवेदक नई व्यवस्था से परेशान है। वाहनों के ट्रांसफर, रिन्यूअल, फिटनेस, परमिट और एनओसी से लेकर हर काम अब वाहन मालिक के फोन नंबर के ओटीपी से होगा, लेकिन लाखों वाहनों में नंबर अपडेट नहीं होने से आवदेन नहीं हो रहे हैं। केंद्रीय परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर देशभर के वाहन एकीकृत हो चुके हैं। वाहनों के आवेदन से लेकर हर प्रक्रिया पोर्टल से ही होती है।
करीब 15 दिन से अब प्रक्रिया के लिए रजिस्टर्ड वाहन मालिक के फोन नंबर पर आए ओटीपी से ही प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पहले आवेदन के समय नंबर अपलोड कर दिया जाता था, लेकिन अब पहले से नंबर अपडेट होना अनिवार्य हो गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
नई व्यवस्था के तहत हजारों आवेदन नंबर अपडेट नहीं होने के कारण पेंडिंग हैं। ऑनलाइन वाहन पोर्टल से नंबर अपडेट किया जा सकता है, तो कुछ परिस्थितियों में आरटीओ कार्यालय जाना पड़ रहा है। परिवहन विभाग लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहा है।
जिन नंबरों की प्रक्रिया आधार कार्ड से हुई है और रजिस्ट्रेशन और आधार की डिटेल में फर्क है तो वाहन पोर्टल से नंबर अपडेट नहीं होगा। इसके लिए आरटीओ कार्यालय जाना पड़ रहा है। संबंधित बाबू नंबर अपडेट कर रहे हैं, इसमें समय लग रहा है।
नए सिस्टम के तहत वाहनों के नंबर पोर्टल पर अपडेट होना जरूरी है। सभी प्रक्रिया अब इसी तरह होना है जो कि विभाग और आवेदकों की सहूलियत और पारदर्शिता के लिए ही है। प्रयास है कि समय पर काम हो जाए।- प्रदीप शर्मा, आरटीओ
2022 से वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वाहन पोर्टल से हो रही है। इसके बाद से वाहनों के नंबर अपडेट हैं, लेकिन इसके पहले के बड़ी संख्या में वाहनों में नंबर अपडेट नहीं हैं। कई मामलों में देखा है कि पुराने सिस्टम में डीलर अपना नंबर डालकर प्रक्रिया कर देते थे। अब ऐसे में इन नंबरों को बदलकर वाहन स्वामी के ही नंबर अपडेट किए जाना है।