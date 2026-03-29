1356 करोड़ की जल योजना का आज सीएम मोहन करेंगे भूमिपूजन, इंदौर में 24 घंटे वाटर सप्लाई

वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसके बाद सिंहासा आइटी पार्क में स्थापित लॉन्चपैड- इन्क्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ करेंगे। सिंहासा आइटी पार्क में स्थापित 'लॉन्चपैड : इन्क्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर' की स्थापना आईआईटीआई दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन (आइआइटी इंदौर का टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन एवं रिसर्च पार्क) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) के संयुक्त सहयोग से की गई है। इस केंद्र का उद्देश्य डीप-टेक नवाचार को प्रोत्साहित करना, उच्च प्रभाव वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, उन्नत विनिर्माण तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रदेश को सशक्त बनाना और उद्योग एवं अकादमिक जगत के बीच सहयोग को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव लॉन्चपैड सेंटर का अवलोकन करेंगे और यहां संचालित नवाचार व स्टार्टअप गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे।