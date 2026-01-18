18 जनवरी 2026,

रविवार

इंदौर

इंडिया- न्यूजीलैंड मैच देखने की दीवानगी, युवक ने वीडियो बनाकर गुहार लगाई तो सीएम ने तुरंत भेज दिए टिकट

India-New Zealand match- उज्जैन के अभिषेक व्हील चेयर पर मैच देखने पहुंचे, सीएम ने पहुंचाई टिकट

इंदौर

image

deepak deewan

Jan 18, 2026

cm mohan yadav

india new zealand match

India New Zealand match - इंदौर में वनडे क्रिकेट की दीवानगी चरम पर है। यहां के होल्कर स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे तीसरे और निर्णायक मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा है। दर्शकों की भीड़ को देखते हुए स्टेडियम के अंदर और आसपास तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मैच की सभी टिकटें पहले ही बिक गई थीं। ऐसे में एक दिव्यांग युवक ने मैच देखने की इच्छा व्यक्त करते हुए वीडियो बनाकर सीएम मोहन यादव से टिकट का इंतजाम करने की गुहार लगाई। सीएम के पास यह वीडियो पहुंचा तो उन्होंने तुरंत टिकट पहुंचा भी दी।

मैच शुरु होने से पहले आयुक्त क्षितिज सिंघल और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी होल्कर स्टेडियम पहुंचे। अधिकारियों ने स्टेडियम व आसपास के इलाकों का गहराई से जायता लिया। प्रवेश और निकास मार्ग तथा पार्किंग स्थलों देखा व आवश्यक निर्देश दिए। भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारी विशेष तौर पर अलर्ट हैं।

इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच देखने के लिए देशभर से बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी इंदौर आए हैं। परिजनों और दोस्तों के साथ मैच देखने पहुंचे लोगों ने स्टेडियम के बाहर तिरंगे और टीम इंडिया की जर्सी खरीदी। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम व नंबर वाली टी-शर्ट की भी जमकर खरीदी की।

वीडियो बनाकर सीएम से मैच के ​लिए टिकट देने की गुहार

इंदौर में लंबे अर्से बाद आयोजित इस इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की टिकटें पहले ही बिक चुकी थीं। ऐसे में उज्जैन के एक दिव्यांग युवक ने वीडियो बनाकर सीधे सीएम मोहन यादव से मैच के ​लिए टिकट देने की गुहार लगा दी। सीएम ने भी बिना देर किए युवक के लिए लाइव मैच देखने का इंतजाम कर दिया।

सीएम मोहन यादव ने पूरी कर दी अभिषेक सोनी की इच्छा

बड़नगर के बमना पानी गांव के अभिषेक सोनी इंडिया और न्यूजीलैंड का वन डे मैच लाइव देखना चाहते थे लेकिन उनके पास टिकट नहीं थी। उन्होंने अपनी यह इच्छा जताते हुए वीडियो बनाकर सीएम मोहन यादव से इंदौर मैच की टिकट का इंतजाम करने की गुहार लगाई। अभिषेक सोनी की यह इच्छा सीएम मोहन यादव ने पूरी भी कर दी। उन्होंने मैच के टिकट भेज दिए। अभिषेक व्हील चेयर पर ही खुशी खुशी मैच देखने पहुंचे।

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

Patrika Site Logo

