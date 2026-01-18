इंडिया- न्यूजीलैंड मैच देखने की दीवानगी, युवक ने वीडियो बनाकर गुहार लगाई तो सीएम ने तुरंत भेज दिए टिकट

India New Zealand match - इंदौर में वनडे क्रिकेट की दीवानगी चरम पर है। यहां के होल्कर स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे तीसरे और निर्णायक मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा है। दर्शकों की भीड़ को देखते हुए स्टेडियम के अंदर और आसपास तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मैच की सभी टिकटें पहले ही बिक गई थीं। ऐसे में एक दिव्यांग युवक ने मैच देखने की इच्छा व्यक्त करते हुए वीडियो बनाकर सीएम मोहन यादव से टिकट का इंतजाम करने की गुहार लगाई। सीएम के पास यह वीडियो पहुंचा तो उन्होंने तुरंत टिकट पहुंचा भी दी।