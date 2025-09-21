रेस्क्यू के वक्त कोबरा ने आरक्षक को डंसा, घटना कैमरे में कैद, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

बताया जाता है कि रात में जब घोड़ों के अस्तबल में सांप की सूचना मिली तो अधिकारी के कहने पर संतोष सांप का रेस्क्यू करने पहुंचे थे। उन्हें सांप पकड़ने में खासा महारत हासिल थी। क्योंकि, पहले भी वो कई सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू कर चुके थे, इसलिए उन्हें बुलाया गया था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। संतोष के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। वे इंदौर के ही रहने वाले थे। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के कई अधिकारी रात से ही लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं।