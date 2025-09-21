Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

रेस्क्यू के वक्त कोबरा ने आरक्षक को डंसा, घटना कैमरे में कैद, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

Cobra Stung Constable : सदर बाजार इलाके की फर्स्ट बटालियन में पदस्थ आरक्षक को रेस्क्यू के दौरान सांप ने डंस लिया। हादसा उस समय हुआ, जब घोड़ों के अस्तबल में कोबरा पकड़ने गया था, तभी सांप ने उसे काट लिया। अस्पताल पहुंचने से पहले युवक की मौत हो गई।

इंदौर

Faiz Mubarak

Sep 21, 2025

Cobra Stung Constable
कोबरा के डंसने से आरक्षक की मौत (Photo Source- Patrika)

Cobra Stung Constable : मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सांप के काटने से एक पुलिस आरक्षक की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि, सदर बाजार इलाके में फर्स्ट बटालियन में पदस्थ एक आरक्षक को सांप ने काट लिया। वह रात में घोड़ों के अस्तबल में सांप पकड़ने गया था, तभी सांप ने उसे हाथ में काट लिया। घबराहट की स्थिति में अधिकारियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई।

सदर बाजार पुलिस के अनुसार, 47 वर्षीय संतोष फर्स्ट बटालियन का निवासी था। उसे शनिवार रात करीब 9 बजे सांप ने काट लिया था। उन्हें साथी स्वामी प्रसाद साहू उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रात में उनकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

गरबा प्रैक्टिस के बीच अपहरण से फैली सनसनी, युवती को घसीटते हुए ले गए 5-7 लोग, सामने आया CCTV
मंदसौर
Kidnapping During Garba Practice

रेस्क्यू के दौरान सांप ने डंसा

बताया जाता है कि रात में जब घोड़ों के अस्तबल में सांप की सूचना मिली तो अधिकारी के कहने पर संतोष सांप का रेस्क्यू करने पहुंचे थे। उन्हें सांप पकड़ने में खासा महारत हासिल थी। क्योंकि, पहले भी वो कई सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू कर चुके थे, इसलिए उन्हें बुलाया गया था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। संतोष के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। वे इंदौर के ही रहने वाले थे। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के कई अधिकारी रात से ही लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में बड़ा रेल हादसा टला, पटरी से उतरकर पलटे मालगाड़ी के डिब्बे
अनूपपुर
Goods Train Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2025 02:27 pm

Published on:

21 Sept 2025 01:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / रेस्क्यू के वक्त कोबरा ने आरक्षक को डंसा, घटना कैमरे में कैद, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.