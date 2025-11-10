एमपी में कमिश्नर की कड़ी कार्रवाई, कांग्रेस नेता को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया

Anwar Qadri - मध्यप्रदेश में लव जिहाद के एक आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी कांग्रेस नेता को न केवल पद से हटा दिया गया है बल्कि उसे पांच साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित किया गया है। इंदौर कमिश्नर डॉ. सुदाम खाड़े ने पार्षद अनवर कादरी पर ये कार्रवाई की। उन्होंने सोमवार को नगर निगम इंदौर के कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही धारा-23 के अंतर्गत पांच साल के लिए अयोग्य भी घोषित किया है।