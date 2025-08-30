कोर्ट में फंसे एमपी के बीजेपी विधायक, जमीन हड़पने के लिए परेशान करने का आरोप

अरविंद के मुताबिक, उनका 2001 से जमीन पर कब्जा है। उनके द्वारा पूर्व में आइजी इंदौर ग्रामीण क्षेत्र और इंदौर पुलिस कमिश्नर को भी शिकायतें की गई हैं, लेकिन वे भी लंबित हैं। अरविंद ने कोर्ट से मांग की है कि उनके खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमों की जांच चंद्रावतीगंज थाने के अफसरों और कर्मचारियों से अलग अन्य आइएएस अफसर से कराएं। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज, षड्यंत्र रचने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करें। कोर्ट ने मामले में पुलिस से रिपोर्ट तलब की है।