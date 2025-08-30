Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

कोर्ट में फंसे एमपी के बीजेपी विधायक, जमीन हड़पने के लिए परेशान करने का आरोप

Indore- एमपी के एक बीजेपी विधायक कोर्ट के फेर में फंस गए हैं। आगर-मालवा विधायक मधु गहलोत के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है।

इंदौर

deepak deewan

Aug 30, 2025

Complaint against Agar-Malwa BJP MLA Madhu Gehlot in Sanwer court
Complaint against Agar-Malwa BJP MLA Madhu Gehlot in Sanwer court

Indore- एमपी के एक बीजेपी विधायक कोर्ट के फेर में फंस गए हैं। आगर-मालवा विधायक मधु गहलोत के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। सांवेर न्यायालय में यह परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद सांवेर तहसील के ग्राम बीबीखेड़ी निवासी अरविंद सिंह ने दायर किया है। इसमें आगर विधायक मधु गहलोत पर जमीन हड़पने के लिए पुलिस के जरिए परेशान करवाने का आरोप है। विधायक के कहने पर पुलिस धमकी दे रही है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट तलब की है।

अरविंद सिंह पिता उमराव सिंह द्वारा दायर परिवाद में विधायक मधु गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अभिभाषक महेश भोरहरी ने बताया कि कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा होने के बाद फरियादी के चारों भाइयों के हिस्से में 8-8 बीघा जमीन आई थी। उनके भाई करण सिंह, सतीश उनकी पत्नी कोमल सिंह, रंजना और एक अन्य भाई की पत्नी दीपाबाई फर्जी दान पत्र से उनके हिस्से की जमीन हड़पने की साजिश कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी के IAS ऑफिसर्स ने उठाया कड़ा कदम, सत्ताधारी पार्टी के विधायक का किया तगड़ा विरोध
भोपाल
Protest against misbehavior of MLA Narendra Singh Kushwaha with Bhind Collector Sanjeev Srivastava

विधायक मधु गहलोत उनकी भाभियों के रिश्तेदार हैं और उनकी मदद कर रहे

अरविंद सिंह के अनुसार इसके चलते उनके खिलाफ पुलिस में झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। उनके और उनकी पत्नी के साथ भाइयों और उनके रिश्तेदारों ने विवाद किया था, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज नहीं की गई। विधायक मधु गहलोत उनकी भाभियों के रिश्तेदार हैं और वे उनकी मदद कर रहे हैं। उनके दबाव के चलते पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टा उनकी जमीन पर पुलिस ने भाइयों को जबरदस्ती कब्जा दिलवाया है।

अरविंद के मुताबिक, उनका 2001 से जमीन पर कब्जा है। उनके द्वारा पूर्व में आइजी इंदौर ग्रामीण क्षेत्र और इंदौर पुलिस कमिश्नर को भी शिकायतें की गई हैं, लेकिन वे भी लंबित हैं। अरविंद ने कोर्ट से मांग की है कि उनके खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमों की जांच चंद्रावतीगंज थाने के अफसरों और कर्मचारियों से अलग अन्य आइएएस अफसर से कराएं। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज, षड्यंत्र रचने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करें। कोर्ट ने मामले में पुलिस से रिपोर्ट तलब की है।

ये भी पढ़ें

भोपाल निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस पर भोपाल रेल मंडल का बड़ा फैसला
भोपाल
on Bhopal Nizamuddin Vande Bharat Bhopal Railway Division's big decision

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 05:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / कोर्ट में फंसे एमपी के बीजेपी विधायक, जमीन हड़पने के लिए परेशान करने का आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.