कोर्ट में फंसे एमपी के बीजेपी विधायक, जमीन हड़पने के लिए परेशान करने का आरोप

Indore- एमपी के एक बीजेपी विधायक कोर्ट के फेर में फंस गए हैं। आगर-मालवा विधायक मधु गहलोत के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। सांवेर न्यायालय में यह परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद सांवेर तहसील के ग्राम बीबीखेड़ी निवासी अरविंद सिंह ने दायर किया है। इसमें आगर विधायक मधु गहलोत पर जमीन हड़पने के लिए पुलिस के जरिए परेशान करवाने का आरोप है। विधायक के कहने पर पुलिस धमकी दे रही है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट तलब की है।
अरविंद सिंह पिता उमराव सिंह द्वारा दायर परिवाद में विधायक मधु गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अभिभाषक महेश भोरहरी ने बताया कि कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा होने के बाद फरियादी के चारों भाइयों के हिस्से में 8-8 बीघा जमीन आई थी। उनके भाई करण सिंह, सतीश उनकी पत्नी कोमल सिंह, रंजना और एक अन्य भाई की पत्नी दीपाबाई फर्जी दान पत्र से उनके हिस्से की जमीन हड़पने की साजिश कर रहे हैं।
अरविंद सिंह के अनुसार इसके चलते उनके खिलाफ पुलिस में झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। उनके और उनकी पत्नी के साथ भाइयों और उनके रिश्तेदारों ने विवाद किया था, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज नहीं की गई। विधायक मधु गहलोत उनकी भाभियों के रिश्तेदार हैं और वे उनकी मदद कर रहे हैं। उनके दबाव के चलते पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टा उनकी जमीन पर पुलिस ने भाइयों को जबरदस्ती कब्जा दिलवाया है।
अरविंद के मुताबिक, उनका 2001 से जमीन पर कब्जा है। उनके द्वारा पूर्व में आइजी इंदौर ग्रामीण क्षेत्र और इंदौर पुलिस कमिश्नर को भी शिकायतें की गई हैं, लेकिन वे भी लंबित हैं। अरविंद ने कोर्ट से मांग की है कि उनके खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमों की जांच चंद्रावतीगंज थाने के अफसरों और कर्मचारियों से अलग अन्य आइएएस अफसर से कराएं। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज, षड्यंत्र रचने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करें। कोर्ट ने मामले में पुलिस से रिपोर्ट तलब की है।