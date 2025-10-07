‘मुझे 15 करोड़ दो, ट्रैफिक सुधार दूंगा….’, ट्रैफिक हेल्पलाइन पर आई शिकायत

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: ट्रैफिक सुधार के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन पर ट्रैफिक से हटकर अजीबो-गरीब शिकायतें आ रही हैं। शिकायतों में सड़क पर गड्ढे, सांप, मारपीट और लेन-देन की शिकायत भी भेज रहे हैं। ट्रैफिक की टीम संबंधित विभाग को शिकायत भेज रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस के पास 310 शिकायत पहुंची हैं, जिसमें से 287 का तुरंत निराकरण किया गया है। इन सबके बीच एक ऐसी शिकायत भी आई है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है।
इस शिकायत में एक व्यक्ति ने कहा है कि पुलिस उसे 15 करोड़ रुपए दे तो वह ट्रैफिक ठीक कर देगा। इसके साथ शेष 23 शिकायत पर अन्य विभागों से समन्वय कर कार्रवाई की जा रही है। टीआइ राधा यादव ने बताया, कुछ मनगढ़ंत शिकायतों को छोड़ दिया जाता है। अधिकांश शिकायतें जाम लगने और पार्किंग की आ रही हैं।
-लोक परिवहन वाहनों व बसों द्वारा रोड पर सवारी बैठाने से जाम लगना।
-सिग्नल बंद होने व उनका टाइम कम होने संबंधी।
-चाय/कॉफी की दुकानों के बाहर गाड़ियां खड़ी होने से यातायात बिगड़ने संबंधी।
-वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर तेज गति से वाहन चलाने।
-लेट टर्न बाधित करने संबंधी।
-नो पार्किंग में रोड साइड व दुकानों के सामने खड़े वाहनों से यातायात अवरुद्ध होना।
