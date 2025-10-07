Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

‘मुझे 15 करोड़ दो, ट्रैफिक सुधार दूंगा….’, ट्रैफिक हेल्पलाइन पर आई शिकायत

MP News: ट्रैफिक की टीम संबंधित विभाग को शिकायत भेज रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस के पास 310 शिकायत पहुंची हैं, जिसमें से 287 का तुरंत निराकरण किया गया है।

less than 1 minute read

इंदौर

image

Astha Awasthi

Oct 07, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: ट्रैफिक सुधार के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन पर ट्रैफिक से हटकर अजीबो-गरीब शिकायतें आ रही हैं। शिकायतों में सड़क पर गड्ढे, सांप, मारपीट और लेन-देन की शिकायत भी भेज रहे हैं। ट्रैफिक की टीम संबंधित विभाग को शिकायत भेज रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस के पास 310 शिकायत पहुंची हैं, जिसमें से 287 का तुरंत निराकरण किया गया है। इन सबके बीच एक ऐसी शिकायत भी आई है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है।

इस शिकायत में एक व्यक्ति ने कहा है कि पुलिस उसे 15 करोड़ रुपए दे तो वह ट्रैफिक ठीक कर देगा। इसके साथ शेष 23 शिकायत पर अन्य विभागों से समन्वय कर कार्रवाई की जा रही है। टीआइ राधा यादव ने बताया, कुछ मनगढ़ंत शिकायतों को छोड़ दिया जाता है। अधिकांश शिकायतें जाम लगने और पार्किंग की आ रही हैं।

ये शिकायतें आ रही हेल्पलाइन पर

-लोक परिवहन वाहनों व बसों द्वारा रोड पर सवारी बैठाने से जाम लगना।

-सिग्नल बंद होने व उनका टाइम कम होने संबंधी।

-चाय/कॉफी की दुकानों के बाहर गाड़ियां खड़ी होने से यातायात बिगड़ने संबंधी।

-वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर तेज गति से वाहन चलाने।

-लेट टर्न बाधित करने संबंधी।

-नो पार्किंग में रोड साइड व दुकानों के सामने खड़े वाहनों से यातायात अवरुद्ध होना।

ये भी पढ़ें

Metro Project: ‘ब्लू लाइन’ का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2025 12:22 pm

Published on:

07 Oct 2025 12:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘मुझे 15 करोड़ दो, ट्रैफिक सुधार दूंगा….’, ट्रैफिक हेल्पलाइन पर आई शिकायत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Women world cup 2025: NZ-South Africa के बीच कड़ा मुकाबला आज

Women odi world cup 2025 match holakar stadium indore
इंदौर

बिल कलेक्टर की गई नौकरी, रिश्वतखोर कर्मचारियों पर निगम की कार्रवाई

EOW Caught Assistant Revenue Officer and In-charge Bill Collector taking bribe
इंदौर

मेट्रो से ‘मोह भंग’, लगातार कम हो रही यात्रियों की संख्या, समय में हुआ बदलाव

Indore Metro
इंदौर

इंदौर से उज्जैन के बीच बनने जा रहा है 64 कि.मी लंबा रिंगरोड, 7 हजार पेड़ काटने की तैयारी

Indore-Ujjain New Ring Road
इंदौर

चलती स्कूल बस में लगी आग, बाल-बाल बची बच्चों की जान…

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.