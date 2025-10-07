‘मुझे 15 करोड़ दो, ट्रैफिक सुधार दूंगा….’, ट्रैफिक हेल्पलाइन पर आई शिकायत

MP News: ट्रैफिक सुधार के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन पर ट्रैफिक से हटकर अजीबो-गरीब शिकायतें आ रही हैं। शिकायतों में सड़क पर गड्ढे, सांप, मारपीट और लेन-देन की शिकायत भी भेज रहे हैं। ट्रैफिक की टीम संबंधित विभाग को शिकायत भेज रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस के पास 310 शिकायत पहुंची हैं, जिसमें से 287 का तुरंत निराकरण किया गया है। इन सबके बीच एक ऐसी शिकायत भी आई है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है।