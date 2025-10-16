कांग्रेस में गुटबाजी! ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ कार्यक्रम में नहीं आए जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ता करते रहे इंतजार

Vote Chor Gaddi Chhod program: कांग्रेस के मोदी सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का बुधवार को इंदौर के मानपुर में समापन हुआ। यहां अंतिम दिन कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े (congress district president vipin wankhede) के आगमन को लेकर सुबह से ही चर्चाएं चल रही थी। कार्यकर्ता दिनभर वानखेड़े का इंतजार करते दिखे। शाम 6 बजे तक वानखेड़े नहीं पहुंचे तो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने ही कार्यकम शुरु किया। (mp news)