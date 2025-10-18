दुल्हन बनेंगी क्रिकेटर स्मृती मंधाना, इंदौर के लड़के से होगी शादी, 6 साल का रिलेशनशिप…

Smriti Mandhana Palash Muchhal Marriage (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
Smriti Mandhana Marriage: इंदौर में एक कार्यक्रम में संगीतकार और निर्देशक पलाश मुछाल ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के साथ अपने संबंध स्वीकार कर घोषणा की कि वे शीघ्र ही विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। मालूम हो, इंदौर में 19 अक्टूबर को होने वाले भारत और इंग्लैंड के बीच विश्व कप महिला क्रिकेट के अहम मुकाबले में स्मृति मंधाना की भूमिका को लेकर पत्रिका ने 17 अक्टूबर को खुलासा किया था कि वे इंदौरी बहू हैं। पलाश और स्मृति 6 साल से रिलेशनशिप में है।
पलक मुछाल के भाई पलाश(Palash Muchhal) मुंबई में कई फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं और कई फिल्मों में संगीत भी दिया है। सबसे पहले स्मृति और पलाश के बीच 2019 में रिलेशनशिप ओपन हुई थी। इसके बाद वो कई बार साथ में दिखे और परिवार के बीच खुशियों के पल भी बिताए। दोनों एक-दूसरे के कॅरियर में सहयोग करते हैं, साथ ही एक-दूसरे का जन्मदिन भी साथ में मनाते हैं।
पलाश अक्सर स्मृति(Smriti Palash Marriage) के मैच देखने स्टेडियम जाते हैं। इस बार भी संभवत: इंदौर में पलाश और उनकी मां सहित पूरा परिवार यह मैच देखने आ रहा है। पलाश की आरंभिक शिक्षा इंदौर में ही हुई है और उन्होंने यहीं के एक कॉलेज से बीकॉम किया है। वर्तमान में मुंबई में रह रहे हैं। इस लिहाज से स्मृति इंदौरी बहू है। जिन लोगों को इस बारे में मालूम है, वे रोमांचित हैं, वहीं दूसरे भी स्मृति की बल्लेबाजी के दीवाने हैं।
इंदौर के होलकर स्टेडियम में 19 अक्टूबर को महिला विश्व कप क्रिकेट का महत्वपूर्ण मैच होगा, जिसमें भारत और इंग्लैंड की टीमें भिड़ेंगी। मैच अहम इसलिए भी है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका अंकों में भारत से ऊपर है, जबकि न्यूजीलैंड भी करीब ही है। भारत की चौथे नंबर की स्थिति को देखते हुए टीम को केवल जीत की दरकार है और इसमें बड़ा दारोमदार भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना(Smriti Mandhana) पर है।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग