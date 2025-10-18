दुल्हन बनेंगी क्रिकेटर स्मृती मंधाना, इंदौर के लड़के से होगी शादी, 6 साल का रिलेशनशिप…

Smriti Mandhana Marriage: इंदौर में एक कार्यक्रम में संगीतकार और निर्देशक पलाश मुछाल ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के साथ अपने संबंध स्वीकार कर घोषणा की कि वे शीघ्र ही विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। मालूम हो, इंदौर में 19 अक्टूबर को होने वाले भारत और इंग्लैंड के बीच विश्व कप महिला क्रिकेट के अहम मुकाबले में स्मृति मंधाना की भूमिका को लेकर पत्रिका ने 17 अक्टूबर को खुलासा किया था कि वे इंदौरी बहू हैं। पलाश और स्मृति 6 साल से रिलेशनशिप में है।