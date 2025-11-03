Women’s World Cup से पहले ‘महाकाल’ आई थी महिला क्रिकेट टीम, जीत का लिया था आशीर्वाद

बीते दिन खेले गए मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि टीम की बल्लेबाजी कितनी मजबूत और संतुलित है। शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष जैसी खिलाड़ियों ने दबाव के बावजूद शानदार संयम दिखाया। लेकिन यह सब सभी साथियों की मेहनत के साथ ही बाबा महाकाल के आशीर्वाद से सम्पन्न हुआ है। क्यों कि इस पूरी टीम ने कुछ दिनों पहले ही आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने का आशीर्वाद मांगकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया था। बाबा ने सभी पर अपना पूर्ण आशीर्वाद दिखाया।