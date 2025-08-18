फिर से ‘चक्रवाती सिस्टम’ एक्टिव, 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

MP Weather: एमपी के इंदौर शहर में मानसून ट्रफ गुजरने के बाद भी तेज बारिश नहीं हो रही है। बीते दिन मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया, लेकिन बादल अधिक ऊंचाई से बगैर बरसे ही गुजर गए। इससे तापमान 4.1 डिग्री बढ़कर 32.2 डिग्री पर पहुंच गया। 1 जून से 15 अगस्त तक मानसून सीजन का लगभग 60 फीसदी समय गुजर चुका है, लेकिन जिले में 13 इंच ही बारिश हुई है, जो औसत बारिश का लगभग 30 फीसदी है। जिले में औसत 38 इंच बारिश होती है।