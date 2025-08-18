Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

फिर से ‘चक्रवाती सिस्टम’ एक्टिव, 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

MP Weather: अगले 48 घंटों में खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर में तेज बारिश की संभावना रहेगी।

इंदौर

Astha Awasthi

Aug 18, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP Weather: एमपी के इंदौर शहर में मानसून ट्रफ गुजरने के बाद भी तेज बारिश नहीं हो रही है। बीते दिन मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया, लेकिन बादल अधिक ऊंचाई से बगैर बरसे ही गुजर गए। इससे तापमान 4.1 डिग्री बढ़कर 32.2 डिग्री पर पहुंच गया। 1 जून से 15 अगस्त तक मानसून सीजन का लगभग 60 फीसदी समय गुजर चुका है, लेकिन जिले में 13 इंच ही बारिश हुई है, जो औसत बारिश का लगभग 30 फीसदी है। जिले में औसत 38 इंच बारिश होती है।

मानसून ट्रफ लाइन एक्टिव

मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती सिस्टम के असर से बारिश हो रही है। अगले 48 घंटों में खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर में तेज बारिश की संभावना रहेगी। इंदौर में कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है। मानसून ट्रफ इस समय जैसलमेर, उदयपुर, रतलाम, विदर्भ से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है।

(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

विदर्भ में बना निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़कर गुजरात की ओर जाएगा। इससे मालवा-निमाड़ में तेज वर्षा की स्थिति बन सकती है। 19 अगस्त तक सिस्टम के गुजरात की ओर खिसकने पर बारिश का जोर कम हो सकता है।

इन जिलों में बारिश अलर्ट

हरदा, देवास, नर्मदापुरम, सीहोर सहित 14 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। यहां हल्की से मध्यान और कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। तेज हवाएं, बिजली गिरने और जलभराव की आशंका है।

फोटो सोर्स: पत्रिका

