Good news: ‘गोवा’, ‘उदयपुर’ और ‘जम्मू’ के लिए मिलेगी डॉयरेक्ट फ्लाइट, देखें टाइमिंग

ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एमपी सीजी के अध्यक्ष हेमेन्द्र सिंह जादौन ने बताया, लंबे समय से अमृतसर, बागडोगरा, श्रीनगर और कोच्चि की मांग की जा रही है जो पूरी नहीं हुई। धार्मिक पर्यटन, बिजनेस के लिए अमृतसर की फ्लाइट महत्वपूर्ण है, लेकिन शुरू करने के बाद बंद कर दी गई। इसके साथ ही बागडोगरा नॉर्थ ईस्ट से इंदौर को कनेक्ट कर सकता है। ऐसे ही कोच्चि के जरिए इंदौर साउथ से कनेक्ट हो सकता है। इनके नहीं मिलने से निराशा है।