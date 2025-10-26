Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

Good news: ‘गोवा’, ‘उदयपुर’ और ‘जम्मू’ के लिए मिलेगी डॉयरेक्ट फ्लाइट, देखें टाइमिंग

MP News: इंदौर से बंद हुई उदयपुर, जोधपुर, नासिक और जम्मू उड़ान फिर से शुरू होने जा रही है। दिल्ली, मुंबई, गोवा की उड़ानों का समय बदल गया है...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Oct 26, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: देशभर के एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से लागू हो रहे विंटर शेड्यूल के तहत इंदौर एयरपोर्ट पर भी भारी बदलाव होने जा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार इंटरनेशनल उड़ानें नहीं मिली। डोमेस्टिक उड़ान के शेड्यूल में साउथ-नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है जो कि टूरिज्म और बिजनेस के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे यात्रियों और ट्रेवल से जुड़े लोगों में निराशा है।

मालूम हो इंदौर से बंद हुई उदयपुर, जोधपुर, नासिक और जम्मू उड़ान फिर से शुरू होने जा रही है। दिल्ली, मुंबई, गोवा की उड़ानों का समय बदल गया है। एकमात्र इंटरनेशनल शारजाह और जयपुर की एक उड़ान नियमित हो गई है। शारजाह का समय रात के बजाय अब सुबह का रखा है। बैंकॉक, सिंगापुर की फ्लाइट का वादा पिछले समर शेड्यूल में किया गया था, अब तक डिमांड पूरी नहीं हुई।

पूरी नहीं हुई मांग

ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एमपी सीजी के अध्यक्ष हेमेन्द्र सिंह जादौन ने बताया, लंबे समय से अमृतसर, बागडोगरा, श्रीनगर और कोच्चि की मांग की जा रही है जो पूरी नहीं हुई। धार्मिक पर्यटन, बिजनेस के लिए अमृतसर की फ्लाइट महत्वपूर्ण है, लेकिन शुरू करने के बाद बंद कर दी गई। इसके साथ ही बागडोगरा नॉर्थ ईस्ट से इंदौर को कनेक्ट कर सकता है। ऐसे ही कोच्चि के जरिए इंदौर साउथ से कनेक्ट हो सकता है। इनके नहीं मिलने से निराशा है।

फिर से शुरू होने वाली उड़ानें

इंदौर से उदयपुर: 6ई-7424 दोपहर 1.30 बजे इंदौर से उड़कर दोपहर 2.30 बजे उदयपुर पहुंचेगी।

उदयपुर से इंदौर : 6ई-7438 उदयपुर से दोपहर 2.50 बजे रवाना होकर शाम 4.15 को इंदौर पहुंचेगी

इंदौर से जोधपुर : 6ई-7359 सुबह 11.40 बजे इंदौर से रवाना होकर दोपहर 1.10 बजे जोधपुर पहुंचेगी।

जोधपुर से इंदौर : 6ई-7358 दोपहर 1.30 बजे जोधपुर से रवाना होकर दोपहर 2.50 बजे इंदौर आएगी।

इंदौर से नासिक : 6ई-7154 दोपहर 1.30 बजे इंदौर से जाकर दोपहर 2.40 बजे नासिक पहुंचेगी।

नासिक से इंदौर : 6ई-7187 नासिक से दोपहर 3 बजे निकलकर शाम 4.15 बजे इंदौर आएगी। (सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालन होगा)

इंदौर से जम्मू : 6ई-6331 इंदौर से सुबह 9 बजे रवाना होकर सुबह 11.05 बजे जम्मू पहुंचेगी।

जम्मू से इंदौर : 6ई-6332 जम्मू से दोपहर 11.35 बजे निकलेगी और दोपहर 1.35 बजे इंदौर आएगी।

(सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालन होगा)

इंदौर-गोवा का एक दिन संचालन

-सुबह 8.50 बजे इंदौर से रवाना होगी, सुबह 10.35 पर गोवा पहुंचेगी

-सुबह 11.05 पर गोवा से निकलेगी और दोपहर 12.45 पर इंदौर आएगी।

इंदौर से शारजाह के लिए सातों दिन उड़ान

इंदौर से एकमात्र इंटरनेशनल उड़ान इंदौर-शारजाह का सप्ताह के सातों दिन संचालन होगा। पहले सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को संचालन होता था। अब रात के बजाय ये उड़ान सुबह 10.10 पर इंदौर से रवाना होगी।

इंदौर-गोवा का समय बदला

एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंदौर से गोवा का नया समय 26 अक्टूबर से बदल जाएगा। आइएक्स-1236 सुबह 10.55 बजे इंदौर से रवाना होकर दोपहर 12.35 बजे गोवा पहुंचेगी। आइएक्स-1245 दोपहर 1.15 बजे गोवा से निकलकर दोपहर 2.55 बजे इंदौर आएगी। (1 दिन रविवार को चलेगी)

फोटो सोर्स: पत्रिका

Published on:

26 Oct 2025 11:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Good news: ‘गोवा’, ‘उदयपुर’ और ‘जम्मू’ के लिए मिलेगी डॉयरेक्ट फ्लाइट, देखें टाइमिंग

