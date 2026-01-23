स्पेन में लाइव सर्जरी करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक होंगे ‘डॉ. मोहित भंडारी’

डॉ. भंडारी यह लाइव सर्जरी वॉट इज न्यू इन मिनिमली इनवेसिव सर्जरी की 14वीं बैठक के दौरान करेंगे। यह सम्मेलन यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित मिनिमली इनवेसिव सर्जरी कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। यह कार्यक्रम स्पेन के सेविले शहर में 4 से 6 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। बता दें, डॉ. मोहित भंडारी अब तक 40,000 से अधिक बैरियाट्रिक एवं मेटाबॉलिक सर्जरी कर चुके हैं। मोटापा, डायबिटीज़ और उससे जुड़ी जटिल बीमारियों के इलाज में उनका अनुभव उन्हें विश्व के अनुभवी सर्जनों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करता है।