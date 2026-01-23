स्पेन में लाइव सर्जरी करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक होंगे ‘डॉ. मोहित भंडारी’

Dr. Mohit Bhandari (Photo Source - Patrika)
MP News: मध्यप्रदेश में इंदौर शहर के चिकित्सक डॉ. मोहित भंडारी ने भारतीय चिकित्सा जगत में एक और कीर्तिमान बना दिया है। वे स्पेन में लाइव सर्जरी करने वाले पहले चिकित्सक बन गए हैं। बैरियाट्रिक एवं मेटाबॉलिक सर्जन डॉ. भंडारी को यूरोपियन यूनियन द्वारा स्पेन में सर्जरी करने का आधिकारिक लाइसेंस भी प्रदान किया गया है। ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ डॉ. भंडारी भारत के पहले सर्जन बन गए हैं, जिन्हें यूरोप में स्वतंत्र रूप से लाइव ऑपरेट करने की अनुमति मिली है।
डॉ. भंडारी यह लाइव सर्जरी वॉट इज न्यू इन मिनिमली इनवेसिव सर्जरी की 14वीं बैठक के दौरान करेंगे। यह सम्मेलन यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित मिनिमली इनवेसिव सर्जरी कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। यह कार्यक्रम स्पेन के सेविले शहर में 4 से 6 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। बता दें, डॉ. मोहित भंडारी अब तक 40,000 से अधिक बैरियाट्रिक एवं मेटाबॉलिक सर्जरी कर चुके हैं। मोटापा, डायबिटीज़ और उससे जुड़ी जटिल बीमारियों के इलाज में उनका अनुभव उन्हें विश्व के अनुभवी सर्जनों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करता है।
यह लाइव सर्जरी सत्र स्पेन के प्रमुख शिक्षण एवं रेफरल अस्पतालों में आयोजित किया जा रहा है, जिनमें यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वर्जन डेल रोसिया और मकारेना शामिल हैं। इन अस्पतालों में दुनिया भर के सर्जन रियल टाइम में डॉ. भंडारी की सर्जरी देखेंगे और उनसे तकनीक की बारीकियां सीखेंगे।
यह लाइव सर्जरी सत्र स्पेन के प्रमुख शिक्षण एवं रेफरल अस्पतालों से आयोजित किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं:
• University Hospital Virgen del Rocío
• University Hospital Virgen Macarena
डॉ. भंडारी की यह ऐतिहासिक सफलता भारत के हजारों युवा सर्जनों के लिए प्रेरणा है कि विश्व मंच तक पहुंचने के लिए सीमा नहीं, संकल्प चाहिए। यह उपलब्धि आने वाले समय में भारत और यूरोप के बीच सर्जिकल प्रशिक्षण, लाइव सर्जरी एक्सचेंज और मेडिकल इनोवेशन को नई दिशा देगी।
