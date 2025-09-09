4 घंटे में लाखों की अर्निंग! स्मार्ट यूथ से सीखें जबरदस्त कमाई का तरीका

MP News: शहर के युवाओं की लाइफ स्टाइल में लगातार बदलाव आ रहा है। अब सुबह 9 से 5 बजे तक जॉब करने वाले यूथ की संख्या कम होती जा रही है। इसके साथ ही स्मार्ट वर्किंग को पसंद करने वाले युवाओं की संख्या लगभग 40 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। पढ़ाई के दौरान लर्निंग विथ अर्निंग का सूत्र अपनाते हुए युवा बुक ब्लागिंग, फूड ब्लागिंग और वर्क फ्रॉम होम के कान्सेप्ट पर कार्य करना पसंद कर रहे हैं। दिन के सिर्फ 3 से 4 घंटों में युवा 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर रहे हैं। इसलिए अब इनमें जॉब का रूझान कम हो रहा और सेल्फ वर्किंग ज्यादा पसंद की जा रही है।